Легенди боксу оживають: як Тайсон, Холіфілд і Мейвезер повернулися у ринг

Пандемія стала великим викликом для світового боксу, адже на тривалий час зникла одна з важливих складових дохідності боїв – глядачі на стадіонах. У непростих умовах бокс не тільки вижив, але й завдав несподіваного контрудару. У рамках проєкту сайту 24 каналу "Про бокс" розповідаємо, як легендарні бійці дали новий ковток повітря боксу та змусили подивитися на цей вид спорт під іншим кутом.

Що сталося з боксом у 2020 році

Як і всі інші види спорту, бокс втратив глядачів на трибунах. На відміну від футболу, проводити боксерський бій без глядачів невигідно в першу чергу бійцю. Футболісти мають контракти з клубами й за великим рахунком їх нічого не цікавить, адже гроші приходять на картку щомісяця.

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Натомість у боксі спортсмен заробляє від поєдинку до поєдинку і його прибуток залежить винятково від того, що промоутер витисне з шоу. Простими словами, гонорар боксера формується завдяки продажу квитків, прав на трансляцію та реклами за один конкретний бій.

– новий проєкт на сайті 24 каналу про ключові події боксу у світі та Україні. Ми знаємо, що в Україні велика боксерська аудиторія. Тому ми вирішили створити проєкт, в рамках якого розповідатимемо не тільки про боксерів та бої, але й все, що відбувається за лаштунками драматичного та видовищного спорту.

Пандемія сильно вдарила по гонорарах боксерів, тому виходити у ринг та жертвувати своїм здоров'ям стало невигідно. Окрім того, будь-яке шоу могло зірватися через зараження одно з боксерів.

Все ж провести футбольний матч дещо легше, адже все залежить не від однієї людини. Ризики менші, оскільки на поле можуть вийти інші гравці.

Через пандемію у 2020 році практично не було справді великих поєдинків. Одним з таких міг стати бій Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса. Але боксери заробили мізерні гонорари як для бою за звання абсолютного чемпіона світу. Понад 3 мільйони доларів для Ломаченка та всього лиш 1,5 мільйона доларів для Лопеса.

Пенсіонер Тайсон заробив більше, аніж будь-яка сучасна зірка

Майк Тайсон разом з Ліонелем Мессі, мабуть, найбільш впізнавані спортивні персони світу. Виявилося, що в 54 роки Тайсон попри пандемію може заробляти більше, аніж будь-яка сучасна зірка світового боксу.

У 2020 році "Залізний Майк" оголосив про повернення у бокс. Очевидно, що про бій з Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф'юрі, Олександром Усиком або будь-яким молодим боксером не йшлося. Майк започаткував традицію повернення легенд. Але для чого?

Тривалий час у ЗМІ обговорювався третій бій Тайсона проти Евандера Холіфілда. У період 1996 – 1997 років боксери провели два поєдинки, в яких перемоги відсвяткував Холіфілд. Один з поєдинків зробив Тайсона відомим на все життя. Майк відкусив своєму супернику шмат вуха.

Тому ідея трилогії Тайсон – Холіфілд одразу отримала право на існування з точки зору вивіски. Традиційно для США боксери підігрівали інтерес до поєдинку різноманітними заявами.

Обидва обіцяли назвати дату поєдинку. Ймовірно, Майк та Евандер просто промацували ґрунт. У команді Холіфілда навіть з'явився легендарний український боксер Володимир Кличко. Але бій так і не відбувся.



Кличко у таборі Холіфілда / Фото з інстаграму Холіфілда

Кріс Лоуренс, менеджер Холіфілда, звинуватив Тайсона у зриві поєдинку. Він переконував, що зустріч була узгоджена.

Проте команда Тайсона відкинула всі пропозиції і "Залізний Майк" начебто втратив 25 мільйонів доларів. Типова американська історія.

У підсумку Тайсон банально кинув Холіфілда, змусивши на той момент 58-річного ветерана повернутися у зал.

Сам Майк вибрав у суперники колишнього чемпіона у 4 вагових категоріях Роя Джонса. Менш медійного, але від того не менш видатного, попри зв'язки з Росією.



Рой Джонс і Майк Тайсон провели бій / Фото Getty Images

Організатори бою Тайсон – Джонс яскраво продемонстрували, як слід проводити шоу. Адже відомо, що повернення Тайсона та інших легенд не всі зустріли з оптимізмом.

Це буде цирк виродків. Я не хочу бачити, як 53-річний чоловік б'ється проти 57-річного. Звичайно, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що у них закінчилися всі терміни придатності, якщо говорити про участь у боях,

– заявив Френк Уоррен, промоутер Ф'юрі.

Але Уоррен відразу пом'якшав, коли зрозумів, що бій має благодійний характер. Тайсон відверто заявляв, що повертається заради благодійності, а не тому що хоче набити кишені "зеленню".

Організатори поєдинку придумали особливі правила для бою, щоб зробити його максимально видовищним.

Замість 12 раундів по 3 хвилини боксери провели вісім 2-хвилинок. Це цілком логічне рішення змінити кількість та тривалість раундів з огляду на вік боксерів.

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Попри благодійний бій переможця все ж мали визначити. На поєдинок запросили суддів. Не обійшлося і без титулів: у WBC розробили спеціальний пояс.

Врешті-решт, Тайсон і Джонс зустрілися наприкінці листопада 2020 року в Лос-Анджелесі (США) на зірковій арені "Стейплс-центр".

Саме там полюбляє битися Ломаченко. Бій завершився нічиєю, з якою "Залізний Майк" категорично не погодився.

Майк Тайсон – Рой Джонс відеоогляд бою



Про зміст поєдинку можна говорити різні речі й не надто приємні. Адже одна справа, коли Тайсону роблять промо з різкими ударами, інша – коли він демонструє реальний таймінг. Краще за поєдинок скажуть числа, що є ключовим для боксерів.

Бій Тайсона та Джонса на стрімінговій платформі Triller увійшов до десятки найбільших PPV-подій в історії боксу. Поєдинок купили 1,6 мільйона користувачів. Це сьомий показник за всю історію!

Топ-10 поєдинків за кількістю PPV

1. Флойд Мейвезер – Менні Пак'яо – 4,6 мільйона PPV

2. Флойд Мейвезер – Конор МакГрегор – 4,2 мільйона PPV

3. Оскар Де Ла Хойя – Флойд Мейвезер – 2,4 мільйона PPV

4. Флойд Мейвезер – Сауль Альварес – 2,2 мільйона PPV

5. Евандер Холіфілд – Майк Тайсон 2 – 1,9 мільйона PPV

6. Леннокс Льюїс – Майк Тайсон – 1,6 мільйона PPV

7. Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший – 1,6 мільйона PPV

8. Майк Тайсон – Евандер Холіфілд – 1,5 мільйона PPV

9. Флойд Мейвезер – Мігель Котто – 1,5 мільйона PPV

10. Джейк Пол – Бен Аскрен – 1,5 мільйона PPV

Шоу у Лос-Анджелесі стало найбільш продаваним PPV у 2020 році. Також поєдинок Тайсон – Джонс увійшов до п'ятірки найрейтинговіших боксерських подій за 18 років.

За інформацією ЗМІ, Тайсон за бій отримав 10 мільйонів доларів. Джонсу дісталося 3 мільйони доларів. І цей поєдинок дозволив вийти на боксерський ринок компанії Triller, хоча й не без скандалів.

Сумний провал Холіфілда

Евандер Холіфілд тривалий час не маринувався у залі без суперника. Після бою з Джонсом Тайсон неодноразово говорив про третю зустріч з Холіфілдом.

Евандер підігравав "Залізному Майку", говорячи, що тепер вони будуть битися, а не кусатися. Та час ішов, а конкретики про бій так і не було…

На фоні шуму з легендарними поверненнями про камбек заявив Оскар Де Ла Хойя. 48-річний глава промоутерської компанії Golden Boy Promotions знає, як робити гроші завдяки своєму імені.

Адже бій ОДЛХ проти Флойда Мейвезера досі утримує третє місце за PPV. Бої за участю Оскара було куплено на кабельних телегігантах на загальну суму 696 мільйонів доларів.

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Легендарний американець готувався до бою з бійцем UFC Вітором Белфортом. Оскар мав вийти у ринг вперше з 2008 року. Проте у його плани вмішався коронавірус. Боксер заразився і був змушений скасувати бій.

У ринзі Де Ла Хойю замінив Холіфілд, в якого мав бути поєдинок проти Кевіна Макбрайда. Однак компанія Triller скасувала зустріч колишнього чемпіона у крузервейті та хевівейті.

Вийшло, що Холіфілд та 44-річний Макбрайд на легкому старті прийняли бій з іншим суперником. У боксі це рідко закінчується чимось хорошим: поразка Віталія Кличка проти Кріса Бьорда, апсет Ентоні Джошуа з Енді Руїсом тощо.

"Золотого хлопчика" Де Ла Хойю перед поєдинком попереджали про нокаутуючий стиль Белфорта. Схоже, Холіфілд пропустив цю інформацію повз себе і програв вже у першому раунді.



Холіфілд програв Белфорту / Фото Getty Images

Цей бій став повним провалом Triller і цілковитою протилежністю шоу Майка Тайсона. Triller реалізував лише 150 тисяч платних трансляцій.

Зважаючи на те, що на гонорари бійців було витрачено близько 7,5 мільйона доларів – це одна з найбільших фінансових катастроф!

Досить швидко Triller наступив на ті ж граблі, давши 6 мільйонів доларів за бій Лопеса проти Джорджа Камбососа. Та, зрозумівши, що поєдинок ніхто не купить, компанія зі скандалом втратила права на організацію.

Фактично з нічим залишився і Холіфілд. 59-річному дідусю краще залишатися на пенсії, адже його час вже остаточно сплив. Ніякого бою з Тайсоном не буде. Як сказав промоутер Уоррен, це буде цирк виродків.

Вигідне повернення Мейвезера

Спеціаліст по організації поєдинків для пенсіонерів компанія Triller – це розважальний майданчик. Це не про технічний бокс, а розваги, на кшталт американського реслінгу.

Triller передусім про бої між блогерами, реперами, баскетболістами тощо. Це американське шоу, яке намагається поєднати непоєднуване. Зокрема, повернення Холіфілда коментував 45-й президент США Дональд Трамп. На бій Лопеса у Triller хотіли запросити Барака Обаму.

Не організовуючи професійні бої, Triller уникає різних офіційних формальностей. Працювати на такому ринку, ймовірно, простіше. Важливо тільки залучати гучні імена, наприклад, Флойда Мейвезера-молодшого.



Логан Пол провів бій проти Флойда Мейвезера / Фото Getty Images

Флойд, мабуть, найбільша зірка американського телебачення, особливо – афроамериканського. У 2015 році непереможний Мейвезер завершив кар'єру, проте через 2 роки повернувся заради поєдинку проти Конора МакГрегора.

Витягнути колишнього чемпіона світу з пенсії у 2021 році вдалося й Triller, а якщо точніше – блогеру Логану Полу. Їх бій практично не мав нічого спільного з професійним боксом. Перш за все, Мейвезер і Пол з різних вагових категорій.

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Проте організатори з розумом підійшли до поєдинку й регламентували 8 раундів, проте по 3 хвилини. Мейвезер не такий старий, щоб битися по 2 хвилини, а 12 раундів – забагато для обох. Що швидше має настати розв'язка – то цікавіше.

Головним правилом бою, якого фактично немає у боксі, було вижити. Якщо боксери пройдуть всю дистанцію, то автоматично фіксується нічия. Так і сталося, хоча статистичні портали нарахували перемогу Мейвезера.

Логан Пол – Флойд Мейвезер: відеоогляд бою



Флойд та Логан отримали гарантовані 10 мільйонів та 250 тисяч доларів відповідно. Але тут і починається найцікавіше. Бій Мейвезер – Пол продав понад один мільйон PPV.

Трансляція коштувала 50 доларів, тому організатори отримали 50 мільйонів доларів. Боксери ж мали отримати по 10%. Виходить, що обидва заробили ще по 5 мільйонів доларів.

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Для порівняння, тільки три бої за участю українських боксерів зуміли продати понад мільйон PPV:

Володимир Кличко – Девід Хей (1,170,000)

Володимир Кличко – Ентоні Джошуа (1,542,000)

Олександр Усик – Дерек Чісора (1,059,000)

Ймовірно, до списку увійде ще бій Усика проти Джошуа, але даних про поєдинок досі немає. Та слід звернути увагу, що це PPV було продано здебільшого у Великій Британії, а не США.

Щодо Мейвезера, то цілком ймовірно, що він незабаром проведе ще один поєдинок. Виклик американцю кидає Де Ла Хойя, який хоче взяти реванш за поразку у 2007 році.

Оскар вже обіцяє Флойду 100 мільйонів доларів. Знаючи Мейвезера, легко спрогнозувати рішення боксера.

Triller не для Кличка

Одне з найбільш очікуваних повернень у боксі – це камбек Володимира Кличка. Його старший брат Віталій вже робив гучне повернення після паузи в 4 роки. Володимир натякає, що хоче побити рекорд Джорджа Формана. Він заявив, що протягом наступних 5 років можна чекати всього.

Проте Кличко ніколи не був особливо популярним на ринку США. Стриманий та ввічливий джентльмен закохав у себе Німеччину та лев у бою проти Джошуа – змусив поважати себе Велику Британію. Для США потрібен принаймні трештокер. Володимир – не такий.



Володимир Кличко / Фото Getty Images

Платформа Triller це в першу чергу про гроші, однак Володимир давно відхрестився від повернення заради фінансів. Суть Triller у боях, як Пол – Мейвезер, де глядача цікавить, чи "виживе" Логан проти професіонала Флойда.

Натомість Кличко – затятий професіонал. Повернення Володимира цілком ймовірне, але воно не з тієї опери. Єдиний, хто може втягнути Кличка в таку авантюру – це Тайсон Ф'юрі.

Але це заздалегідь поразка для Володимира на полі "Циганського короля". Потенційно таке шоу має право жити, але для цього Кличко мав народитися іншою людиною.

Triller – це нагода для призабутих боксерів-пенсіонерів, які люблять славу, які люблять гроші, які скучили за увагою. І поки Triller це тільки внутрішня американська історія, яка несумісна з професійним спортом. Не вірите? Запитейте у Лопеса та Камбососа.