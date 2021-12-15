Берчельт побував у важкому нокауті

Перемогу Вальдесу в номінації "нокаут року" приніс бій проти колишнього чемпіона світу за версією WBC Мігеля Берчельта. Боксери зустрілися на початку року в рамках другої напівлегкої ваги.

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Оскар Вальдес нокаутував Мігеля Берчельта у 10-му раунді. Мексиканець спіймав свого суперника контрударом, від якого Мігель моментально впав обличчям вниз.

Тривалий час Берчельт не міг підвестися і йому терміново надали медичну допомогу. У тому поєдинку Вальдес відібрав у Берчельта чемпіонський пояс WBC у першій легкій вазі.

Відео нокауту в бою Вальдес – Берчельт



Вальдес вже провів один успішний захист свого титулу WBC. Восени він переміг олімпійського чемпіона 2016 року бразильця Робсона Консейсао.