Легендарний Майк Тайсон впевнений, що переміг би Усика та Джошуа, коли був на піку форми

Легендарний 55-річний американський боксер Майк Тайсон прокоментував поєдинок Усик – Джошуа. Він розчарований роботою спортсменів на ринзі.

Боксер пригадав свої найкращі роки

Тайсон запевнив, що ні український боксер Олександр Усик, ні британець Ентоні Джошуа, не змогли б скласти йому конкуренцію, коли він був на піку своєї форми.

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Після перегляду бою Усик — Джошуа я подумав: може, у них був поганий день. Судячи з цього виступу, ви дійсно думаєте, що вони могли мене перемогти, коли я був у розквіті сил?

– сказав Тайсон.

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