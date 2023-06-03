Співаючий форвард: легенда "червоних дияволів" та збірної Франції розпочав музичну кар'єру

3 червня 2023, 17:15
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Джерело:

The Guardian

Колишня зірка Манчестер Юнайтед Ерік Кантона розкрив ще одну грань свого таланту. Видатний в минулому футболіст презентував своїм шанувальникам перший музичний кліп.

Ерік Кантона, якому вболівальники дали прізвисько "Король Ерік", не нудьгує після завершення футбольної кар'єри. Неординарний нападник, який спробував свої сили в акторській професії, вирішив потішити своїх шанувальників новим кліпом.

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Нова грань таланту Кантона

2 червня француз опублікував свою першу пісню під назвою "The Friends We Lost" ("Друзі, яких ми втратили"). Кліп вже зібрав на Youtube 27 тисяч переглядів.

Кантона зізнався, що він з дитинства мріяв виступати на сцені та співати власні пісні. Під час "ковідного" карантину "Король Ерік" опанував гру на гітарі та написав вже 30 власних пісень.

Я зробив це лише для того, щоб вийти на сцену. Я люблю зв’язок з аудиторією – футбол, театр, музика. А музика для мене була мрією,
– сказав Кантона.

Зірковий форвард планує вирушити у гастрольний тур та виступити у Манчестері, Лондоні та Дубліні.

Я почну в Манчестері, тому що це місто, яке залишилося зі мною, звичайно, завдяки футболу, а також через загальну атмосферу,
– пояснив Кантона.

Для багатьох стало сюрпризом що Кантона у 57-річному віці розпочав музичну кар'єру. Проте француз, який ніколи не давав нудьгувати глядачам на трибунах, вчергове зумів здивувати.

Перший відеокліп Кантона

Рок-н-рольний футболіст

  • Ерік Кантона завжди приковував до себе увагу вболівальників.
  • Професійну футбольну кар'єру нападник розпочав у французькому Осері. У віці 21 рік Еріка викликали до національної збірної Франції, де він одразу потрапив у скандал.
  • Молодий форвард вдарив в обличчя свого одноклубника Брюно Мартіні, за що був оштрафований на велику суму.
  • Харизматичний нападник майже щороку змінював клуби: Марсель, Бордо, Монпельє, Нім, Лідс. Аж поки у 1992 році підписав контракт з Манчестер Юнайтед.
  • У складі манкуніанців він виграв 4 чемпіонські титули, 2 Кубки Англії та 3 Суперкубки.
  • У 1995 році під час матчу з Крістал Пелас Кантона завдав вболівальнику легендарного удару в стилі кунг-фу. Француз отримав 8-місячну дискваліфікацію, штраф та 120 годин виправних робіт.
  • Бійки та конфлікти завжди супроводжували "гарячого" француза. 
  • У 31 рік Кантона пішов з футболу, де йому стало нудно.
  • Ще бувши футболістом він розпочав акторську кар'єру. На рахунку Еріка 19 картин.
  • У Львові є паб названий на честь Кантона. Легендарний француз особисто звернувся до львівського закладу.
Автор: Сергій Шаховець