Кантона: Сподіваюся, ми скоро відсвяткуємо Вашу перемогу у Вашому пабі

Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато закладів харчування перетворились у гуманітарні штаби. Виключенням не став львівський паб Cantona.

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Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Ерік Кантона звернувся до закладу у Львові, який носить його ім'я. Легендарний француз у пості в інстаграмі заявив, що неймовірно пишається, що такий паб названий саме його іменем.

Кантона побажав засновнику закладу Енді Марковецю мужності та сил. Ерік сподівається, що незабаром вони разом відсвяткують перемогу України у львівському пабі Cantona.

Львівський паб Cantona, названий на честь легендарного француза, удостоївся персональної поваги від Короля Еріка.

Паб Cantona у Львові перетворено на волонтерський координаційний центр. Шановний Енді Марковець серед усіх несправедливостей у світі я дуже зворушений і пишаюся тим, що ваш паб носить моє ім'я! Сили та мужності Вам і Вашій родині! Сподіваюся, ми скоро відсвяткуємо Вашу перемогу у Вашому пабі,

– написав Ерік Кантона.