Кантона:Сподіваюся, ми скоро відсвяткуємо Вашу перемогу у Вашому пабі Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато закладів харчування перетворились у гуманітарні штаби. Виключенням не став львівський паб Cantona. Читайте такожРвуться у бій: легіонери збірної України відмовились від відпусток Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Ерік Кантона звернувся до закладу у Львові, який носить його ім'я. Легендарний француз у пості в інстаграмі заявив, що неймовірно пишається, що такий паб названий саме його іменем. Кантона побажав засновнику закладу Енді Марковецюмужності та сил. Ерік сподівається, що незабаром вони разом відсвяткують перемогу України у львівському пабі Cantona. Львівський паб Cantona, названий на честь легендарного француза, удостоївся персональної поваги від Короля Еріка. Паб Cantona у Львові перетворено на волонтерський координаційний центр. Шановний Енді Марковець серед усіх несправедливостей у світі я дуже зворушений і пишаюся тим, що ваш паб носить моє ім'я! Сили та мужності Вам і Вашій родині! Сподіваюся, ми скоро відсвяткуємо Вашу перемогу у Вашому пабі, – написав Ерік Кантона. Cantona pub – тематичний футбольний паб, який розташований на вулиціДжохара Дудаєва, 16, що у Львові. Головне про кар'єру Еріка Кантони Майже усю свою кар'єру провів у рідній Франції. До лютого 1992-го року виступав за ряд клубів – Бордо, Марсель, Осер, Монпельє, Ним та інші. Взимку 1992-го вперше покинув країну заради виступів за англійський Лідс. Згодом перейшов у Манчестер Юнайтед, за який виступав протягом п'яти років, а точніше до травня 1997 року. 18 числа того ж місяця оголосив про закінчення футбольної кар'єри. За кар'єру провів 325 матчів, у яких наколотив 126 голів та зробив 69 результативних передач. Провів на футбольному полі 27856 хвилин. З 2011 по 2012 роки працював спортивним директором у футбольному клубі Нью-ЙоркКосмос із США. Наразі 55-річний спеціаліст не працює у жодній футбольній команді.