Головне про кар'єру Еріка Кантони

  • Майже усю свою кар'єру провів у рідній Франції. До лютого 1992-го року виступав за ряд клубів – Бордо, Марсель, Осер, Монпельє, Ним та інші.
  • Взимку 1992-го вперше покинув країну заради виступів за англійський Лідс.
  • Згодом перейшов у Манчестер Юнайтед, за який виступав протягом п'яти років, а точніше до травня 1997 року. 18 числа того ж місяця оголосив про закінчення футбольної кар'єри.
  • За кар'єру провів 325 матчів, у яких наколотив 126 голів та зробив 69 результативних передач. Провів на футбольному полі 27856 хвилин.
  • З 2011 по 2012 роки працював спортивним директором у футбольному клубі Нью-Йорк Космос із США.
  • Наразі 55-річний спеціаліст не працює у жодній футбольній команді.