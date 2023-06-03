Ерік Кантона, якому вболівальники дали прізвисько "Король Ерік", не нудьгує після завершення футбольної кар'єри. Неординарний нападник, який спробував свої сили в акторській професії, вирішив потішити своїх шанувальників новим кліпом.
Читайте також Близький до повернення у рідний клуб: ПСЖ прощається із Серхіо Рамосом
Нова грань таланту Кантона
2 червня француз опублікував свою першу пісню під назвою "The Friends We Lost" ("Друзі, яких ми втратили"). Кліп вже зібрав на Youtube 27 тисяч переглядів.
Кантона зізнався, що він з дитинства мріяв виступати на сцені та співати власні пісні. Під час "ковідного" карантину "Король Ерік" опанував гру на гітарі та написав вже 30 власних пісень.
Я зробив це лише для того, щоб вийти на сцену. Я люблю зв’язок з аудиторією – футбол, театр, музика. А музика для мене була мрією,
– сказав Кантона.
Зірковий форвард планує вирушити у гастрольний тур та виступити у Манчестері, Лондоні та Дубліні.
Я почну в Манчестері, тому що це місто, яке залишилося зі мною, звичайно, завдяки футболу, а також через загальну атмосферу,
– пояснив Кантона.
Для багатьох стало сюрпризом що Кантона у 57-річному віці розпочав музичну кар'єру. Проте француз, який ніколи не давав нудьгувати глядачам на трибунах, вчергове зумів здивувати.
Перший відеокліп Кантона
Рок-н-рольний футболіст
- Ерік Кантона завжди приковував до себе увагу вболівальників.
- Професійну футбольну кар'єру нападник розпочав у французькому Осері. У віці 21 рік Еріка викликали до національної збірної Франції, де він одразу потрапив у скандал.
- Молодий форвард вдарив в обличчя свого одноклубника Брюно Мартіні, за що був оштрафований на велику суму.
- Харизматичний нападник майже щороку змінював клуби: Марсель, Бордо, Монпельє, Нім, Лідс. Аж поки у 1992 році підписав контракт з Манчестер Юнайтед.
- У складі манкуніанців він виграв 4 чемпіонські титули, 2 Кубки Англії та 3 Суперкубки.
- У 1995 році під час матчу з Крістал Пелас Кантона завдав вболівальнику легендарного удару в стилі кунг-фу. Француз отримав 8-місячну дискваліфікацію, штраф та 120 годин виправних робіт.
- Бійки та конфлікти завжди супроводжували "гарячого" француза.
- У 31 рік Кантона пішов з футболу, де йому стало нудно.
- Ще бувши футболістом він розпочав акторську кар'єру. На рахунку Еріка 19 картин.
- У Львові є паб названий на честь Кантона. Легендарний француз особисто звернувся до львівського закладу.