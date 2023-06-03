Эрик Кантона, которому болельщики дали прозвище "Король Эрик", не скучает после завершения футбольной карьеры. Неординарный нападающий, попробовавший свои силы в актерской профессии, решил порадовать своих поклонников новым клипом.

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Новая грань таланта Кантона

2 июня француз опубликовал свою первую песню под названием "The Friends We Lost" ("Друзья, которых мы потеряли"). Клип уже собрал на Youtube 27 тысяч просмотров.

Кантон признался, что он с детства мечтал выступать на сцене и петь собственные песни. Во время "ководного" карантина "Король Эрик" овладел игрой на гитаре и написал уже 30 собственных песен.

Я сделал это только для того, чтобы выйти на сцену. Я люблю связь с аудиторией – футбол, театр, музыка. А музыка для меня была мечтой,

– сказал Кантона.

Звездный форвард планирует отправиться в гастрольный тур и выступить в Манчестере, Лондоне и Дублине.

Я начну в Манчестере, потому что это город, который остался со мной, конечно, благодаря футболу, а также из-за общей атмосферы,

– объяснил Кантона.

Для многих стало сюрпризом, что Кантона в 57-летнем возрасте начал музыкальную карьеру. Однако француз, никогда не дававший скучать зрителям на трибунах, в очередной раз сумел удивить.

Первый видеоклип Кантона

Рок-н-ролльный футболист