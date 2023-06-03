Эрик Кантона, которому болельщики дали прозвище "Король Эрик", не скучает после завершения футбольной карьеры. Неординарный нападающий, попробовавший свои силы в актерской профессии, решил порадовать своих поклонников новым клипом.
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Новая грань таланта Кантона
2 июня француз опубликовал свою первую песню под названием "The Friends We Lost" ("Друзья, которых мы потеряли"). Клип уже собрал на Youtube 27 тысяч просмотров.
Кантон признался, что он с детства мечтал выступать на сцене и петь собственные песни. Во время "ководного" карантина "Король Эрик" овладел игрой на гитаре и написал уже 30 собственных песен.
Я сделал это только для того, чтобы выйти на сцену. Я люблю связь с аудиторией – футбол, театр, музыка. А музыка для меня была мечтой,
– сказал Кантона.
Звездный форвард планирует отправиться в гастрольный тур и выступить в Манчестере, Лондоне и Дублине.
Я начну в Манчестере, потому что это город, который остался со мной, конечно, благодаря футболу, а также из-за общей атмосферы,
– объяснил Кантона.
Для многих стало сюрпризом, что Кантона в 57-летнем возрасте начал музыкальную карьеру. Однако француз, никогда не дававший скучать зрителям на трибунах, в очередной раз сумел удивить.
Первый видеоклип Кантона
Рок-н-ролльный футболист
- Эрик Кантона всегда приковывал к себе внимание болельщиков.
- Профессиональную футбольную карьеру нападающий начал во французском Осере. В возрасте 21 год Эрика вызвали в сборную Франции, где он сразу попал в скандал.
- Молодой форвард ударил в лицо своего одноклубника Брюно Мартини, за что был оштрафован на большую сумму.
- Харизматический нападающий почти каждый год менял клубы: Марсель, Бордо, Монпелье, Ним, Лидс. Пока в 1992 году подписал контракт с Манчестер Юнайтед.
- В составе манкунианцев он выиграл 4 чемпионских титула, 2 Кубка Англии и 3 Суперкубка.
- В 1995 году во время матча с Кристал Пелас Кантона нанес болельщику легендарный удар в стиле кунг-фу. Француз получил 8-месячную дисквалификацию, штраф и 120 часов исправительных работ.
- Драки и конфликты всегда сопровождали "горячего" француза.
- В 31 год Кантона ушел по футболу, где ему стало скучно.
- Еще будучи футболистом, он начал актерскую карьеру. На счету Эрика 19 картин.
- Во Львове есть паб названный в честь Кантона. Легендарный француз лично обратился к львовскому заведению.