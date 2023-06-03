Контракт Серхіо Рамоса розрахований до кінця червня 2023 року. А сторони не сідали за круглий стіл, аби продовжити співпрацю, тому по закінчення угоди він покине Париж. Це вже друга зіркова втрата. Раніше ЗМІ повідомляли про відхід із команди Ліонеля Мессі.

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Ще одна зірка покине Париж

Очікується, що наступним клубом у кар'єрі іспанського захисника буде Севілья, яка дала йому основу та поштовх у дорослий футбол. Мова про пенсію поки що ще не йде. Серхіо може знову зустрітись із Реалом, але вже іншу сторону футбольного поля.

У своєму останньому сезоні в Лізі 1 Рамос разом із ПСЖ здобув чемпіонство Франції. Попереду у парижан останній матч Ліги 1 проти Клермона, який відбудеться 3 червня.

Пресслужба клубу пригадала найяскравіші моменти Рамоса у французькій команді.

Відеонарізка найкращих моментів Рамоса у ПСЖ

Paris Saint-Germain is delighted to have seen @SergioRamos defend our colors with such determination and sincerely wishes him the best for the rest of his career.#MerciRamos



pic.twitter.com/SgZeawVEJy — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 2, 2023

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