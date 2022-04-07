Легенда збірної України Шовковський кумедно потролив мову окупанта

7 квітня 2022 , 22:20
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Джерело:

інстаграм Олександра Шовковського

Колишній голкіпер збірної України та Динамо Олександр Шовковський вирішив поглузувати з мови, яка є рідною для окупанта. Ексфутболіст зробив це публічно.

Тролінг від українського голкіпера

Олександр Шовковський з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно висвітлює реалії "русского міра". Асистент головного тренера збірної України вирішив підійняти настрій своїм підписникам.

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Колишній голкіпер тонко підколов російський народ, а точніше їх рідну мову. Шовковський натякнув, що ворожа мова не є різноманітною. Все це він написав на фоні України.

Країна орків навіть не здатна своєю мовою промовити "Я переможу",
– написав Шовковський.


Тролінг від Шовковського / Скриншот із інстаграму ексфутболіста

  • Цікаво, що в останньому інтерв'ю Влада Зінченко, дружина футболіста Олександра Зінченка, заявила, що не збирається давати коментарі мовою ворога. Їй набридло стукатись у голови росіян, які продовжують казати про "мирну спецоперацію".
  • До прикладу, футболіст Шахтаря Артем Бондаренко розповів, що після нападу Росії почав розмовляти українською мовою. Гравцю бридко використовувати ворожу мову.
Автор: Софія Кулай