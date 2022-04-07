Тролінг від українського голкіпера

Олександр Шовковський з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно висвітлює реалії "русского міра". Асистент головного тренера збірної України вирішив підійняти настрій своїм підписникам.

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Колишній голкіпер тонко підколов російський народ, а точніше їх рідну мову. Шовковський натякнув, що ворожа мова не є різноманітною. Все це він написав на фоні України.

Країна орків навіть не здатна своєю мовою промовити "Я переможу",

– написав Шовковський.



Тролінг від Шовковського / Скриншот із інстаграму ексфутболіста