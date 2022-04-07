Тролінг від українського голкіпера
Олександр Шовковський з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно висвітлює реалії "русского міра". Асистент головного тренера збірної України вирішив підійняти настрій своїм підписникам.
Дивіться також Якщо колись повернусь, то опинюсь у в'язниці, – ексросійська тенісистка підтримала Україну
Колишній голкіпер тонко підколов російський народ, а точніше їх рідну мову. Шовковський натякнув, що ворожа мова не є різноманітною. Все це він написав на фоні України.
Країна орків навіть не здатна своєю мовою промовити "Я переможу",
– написав Шовковський.
Тролінг від Шовковського / Скриншот із інстаграму ексфутболіста
- Цікаво, що в останньому інтерв'ю Влада Зінченко, дружина футболіста Олександра Зінченка, заявила, що не збирається давати коментарі мовою ворога. Їй набридло стукатись у голови росіян, які продовжують казати про "мирну спецоперацію".
- До прикладу, футболіст Шахтаря Артем Бондаренко розповів, що після нападу Росії почав розмовляти українською мовою. Гравцю бридко використовувати ворожу мову.