Троллинг от украинского голкипера

Александр Шовковский с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину активно освещает реалии "русского мира". Ассистент главного тренера сборной Украины решил поднять настроение своим подписчикам.

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Бывший голкипер тонко подколол русский народ, а точнее их родной язык. Шовковский намекнул, что враждебная речь не разнообразна. Всё это он написал на фоне Украины.

Страна орков даже не способна своим языком произнести "Я переможу",

– написал Шовковский.



Тролинг от Шовковского / Скриншот из инстаграммы экс-футболиста