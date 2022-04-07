Троллинг от украинского голкипера
Александр Шовковский с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину активно освещает реалии "русского мира". Ассистент главного тренера сборной Украины решил поднять настроение своим подписчикам.
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Бывший голкипер тонко подколол русский народ, а точнее их родной язык. Шовковский намекнул, что враждебная речь не разнообразна. Всё это он написал на фоне Украины.
Страна орков даже не способна своим языком произнести "Я переможу",
– написал Шовковский.
Тролинг от Шовковского / Скриншот из инстаграммы экс-футболиста
- Интересно, что в последнем интервью Влада Зинченко, жена футболиста Александра Зинченко, заявила, что не собирается давать комментарии на языке врага. Ей надоело стучаться в головы россиян, которые продолжают говорить о "мирной спецоперации".
- К примеру, футболист Шахтера Артем Бондаренко рассказал, что после нападения России начал разговаривать на украинском языке. Игроку противно использовать вражеский язык.