"Це всіх дратує": легенда Арсенала висловився щодо виступів Зінченка за "канонірів"

Олександр Зінченко в сезоні-2023/2024 дещо втратив свої позиції в лондонському Арсеналі. Він періодично отримує критику від уболівальників та експертів, а також частіше почав травмуватися.

В останньому матчі "канонірів" проти Астон Вілли (0:2) українець провів 87 хвилин на полі. Протягом поєдинку до нього постійно незадоволено жестикулював Мікель Артета, а під час заміни футболіста освистали фанати.

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Гнівний коментар від Сімена

Після поєдинку свою оцінку грі Олександра Зінченка на позиції лівого захисника дав легендарний ексворотар Арсенала Девід Сімен. Він розкритикував українського футболіста через помилки.

Якщо говорити про Зінченка як лівого захисника, то я знаю, що він любить грати в центрі поля. Але при цьому він періодично віддає м'яч супернику на дійсно важливих позиціях. У матчі з Астон Віллою він знову кілька разів так помилився. І це всіх дратує,

– заявив англієць.

Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 Олександр Зінченко провів 33 матчі за "канонірів" у всіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Хто такий Девід Сімен

Колишній воротар збірної Англії

На клубному рівні більшу частину кар'єри провів в Арсеналі, за який зіграв 541 матч, у яких пропустив 457 голів та 228 разів залишав свої ворота "сухими"

З "канонірами" здобув 10 титулів, зокрема, Кубок володарів кубків та 3 чемпіонства АПЛ

Закінчив кар'єру в Манчестер Сіті у 2004 році.