В последнем матче "канониров" против Астон Виллы (0:2) украинец провел 87 минут на поле. В течение поединка к нему постоянно недовольно жестикулировал Микель Артета, а во время замены футболиста освистали фанаты.

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Гневный комментарий от Симена

После поединка свою оценку игре Александра Зинченка на позиции левого защитника дал легендарный экс-вратарь Арсенала Дэвид Симен. Он раскритиковал украинского футболиста из-за ошибок.

Если говорить о Зинченке как левом защитнике, то я знаю, что он любит играть в центре поля. Но при этом он периодически отдает мяч сопернику на действительно важных позициях. В матче с Астон Виллой он снова несколько раз так ошибся. И это всех раздражает,

– заявил англичанин.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 Александр Зинченко провел 33 матча за "канониров" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Справка. Следующий поединок Арсенал сыграет 17 апреля в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов в Мюнхене против Баварии. Первый матч закончился со счетом 2:2, в котором Александр Зинченко вышел на замену и помог команде избежать поражения, за что получил похвалу от Микеля Артеты.

Кто такой Дэвид Симен