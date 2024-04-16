В останньому матчі "канонірів" проти Астон Вілли (0:2) українець провів 87 хвилин на полі. Протягом поєдинку до нього постійно незадоволено жестикулював Мікель Артета, а під час заміни футболіста освистали фанати.

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Гнівний коментар від Сімена

Після поєдинку свою оцінку грі Олександра Зінченка на позиції лівого захисника дав легендарний ексворотар Арсенала Девід Сімен. Він розкритикував українського футболіста через помилки.

Якщо говорити про Зінченка як лівого захисника, то я знаю, що він любить грати в центрі поля. Але при цьому він періодично віддає м'яч супернику на дійсно важливих позиціях. У матчі з Астон Віллою він знову кілька разів так помилився. І це всіх дратує,

– заявив англієць.

Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 Олександр Зінченко провів 33 матчі за "канонірів" у всіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Довідка. Наступний поєдинок Арсенал зіграє 17 квітня в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів у Мюнхені проти Баварії. Перший матч закінчився з рахунком 2:2, в якому Олександр Зінченко вийшов на заміну та допоміг команді уникнути поразки, за що отримав похвалу від Мікеля Артети.

Хто такий Девід Сімен