З лав ЗСУ на ринг: промоутер Ломаченка хоче, аби боксер виїхав з України

Український боксер Василь Ломаченко відмовився виїжджати з України заради титульного поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа. Промоутер українця Боб Арум сподівається повернути українця на ринг.

Арум: Хотів би, щоб Ломаченко побився з Хейні чи Камбососом

Боб Арум прокоментував майбутнє кар'єри ексчемпіона, який захищає Україну у лавах ЗСУ. Він сподівається, що йому вдасться переконати Ломаченка виїхати з України.

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"На жаль, Ломаченко перебуває в Україні, воює за свою Батьківщину. Ми не змогли його вивезти звідти, але сподіваюся, що нам це вдасться. Я хотів би, щоб Ломаченко побився з одним із цих хлопців – з Хейні чи Камбососом.

Місто, в якому він живе, розташоване за десять кілометрів від Одеси. Його місто не сильно обстрілювали, але Ломаченко перебуває там і робить свій внесок у захист країни від російської агресії", – сказав відомий промоутер.

Ломаченко захищає Україну у лавах ЗСУ

Нещодавно народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха розповіла, що Ломаченко захищає Україну у лавах ЗСУ.

У перші дні повномасштабної російсько-української війни боксер вступив до лав територіальної оборони рідного Білгород-Дніпровського.

У березні Ломаченку дозволили виїхати з України заради бою проти Камбососа, але той відмовився. Він наголосив, що не покине рідну країну, поки там триває війна.

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