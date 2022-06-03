Арум: Хотів би, щоб Ломаченко побився з Хейні чи Камбососом
Боб Арум прокоментував майбутнє кар'єри ексчемпіона, який захищає Україну у лавах ЗСУ. Він сподівається, що йому вдасться переконати Ломаченка виїхати з України.
До речі Поки Ломаченко боронить Україну у ЗСУ: у бою Камбосос – Хейні передбачений реванш
"На жаль, Ломаченко перебуває в Україні, воює за свою Батьківщину. Ми не змогли його вивезти звідти, але сподіваюся, що нам це вдасться. Я хотів би, щоб Ломаченко побився з одним із цих хлопців – з Хейні чи Камбососом.
Місто, в якому він живе, розташоване за десять кілометрів від Одеси. Його місто не сильно обстрілювали, але Ломаченко перебуває там і робить свій внесок у захист країни від російської агресії", – сказав відомий промоутер.
Ломаченко захищає Україну у лавах ЗСУ
- Нещодавно народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха розповіла, що Ломаченко захищає Україну у лавах ЗСУ.
- У перші дні повномасштабної російсько-української війни боксер вступив до лав територіальної оборони рідного Білгород-Дніпровського.
- У березні Ломаченку дозволили виїхати з України заради бою проти Камбососа, але той відмовився. Він наголосив, що не покине рідну країну, поки там триває війна.
Камбосос – Хейні: що відомо про бій
- Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос проведе перший захист своїх титулів. Він вийде на ринг проти американця Девіна Хейні.
- Чемпіонський двобій відбудеться 4 червня у Мельбурні.
- Василь Ломеченко міг вийти на ринг проти Джорджа Камбососа замість Хейні. Проте через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, плани українця змінилися.
- Напередодні поєдинку стали відомі нові деталі бою.
- За словами глави Top Rank Боба Арума, у контракті бою є пункт про реванш. Але другий поєдинок між боксерами відбудеться лише у тому разі, якщо Джордж Камбосос зазнає поразки.