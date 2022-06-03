Арум: Хотел бы, чтобы Ломаченко подрался с Хейни или Камбососом
Боб Арум прокомментировал будущее карьеры экс-чемпиона, защищающего Украину в рядах ВСУ. Он надеется, что ему удастся убедить Ломаченко уехать из Украины.
До речі Поки Ломаченко боронить Україну у ЗСУ: у бою Камбосос – Хейні передбачений реванш
"К сожалению, Ломаченко находится в Украине, воюет за свою Родину. Мы не смогли его вывезти оттуда, но надеюсь, что нам это удастся. Я хотел бы, чтобы Ломаченко подрался с одним из этих ребят – с Хейни или Камбососом.
Город, в котором он живет, расположен в десяти километрах от Одессы. Его город не сильно обстреливали, но Ломаченко находится там и вносит свой вклад в защиту страны от российской агрессии", – сказал известный промоутер.
Ломаченко защищает Украину в рядах ВСУ
- Недавно народная депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха рассказала, что Ломаченко защищает Украину в рядах ВСУ.
- В первые дни полномасштабной русско-украинской войны боксер вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днепровского.
- В марте Ломаченко разрешили выехать из Украины ради боя против Камбососа, но тот отказался. Он подчеркнул, что не покинет родную страну, пока там идет война.
Камбосос – Хейни: что известно о бое
- Абсолютный чемпион мира по легкому весу Джордж Камбосос проведет первую защиту своих титулов. Он выйдет на ринг против американца Дэвина Хэйни.
- Чемпионский поединок состоится 4 июня в Мельбурне.
- Василий Ломеченко мог выйти на ринг против Джорджа Камбососа вместо Хэйни. Однако из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия, планы украинца изменились.
- В преддверии поединка стали известны новые детали боя.
- По словам главы Top Rank Боба Арума, в контракте боя есть пункт о реванше. Но второй поединок между боксерами состоится лишь в том случае, если Джордж Камбосос потерпит поражение.