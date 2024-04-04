Тим часом в іспанській Ла Лізі продовжують смакувати дубль українця у ворота Бетіса, який він оформив у попередньому турі першості. Перший гол Довбик забив із пенальті, вивівши у середині першого тайму Жирону уперед 1:0.

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В Іспанії смакують дубль Довбика у ворота Бетіса

А вже на 65-й хвилині Артем скористався передачею Порту та вдруге у поєдинку вивів Жирону у лідери матчу 2:1. Адже ще до перерви Бетіс зрівняв цифри на табло після результативного удару Вілліана Жозе.

Були у цьому поєдинку ще два голи, а фінальний свисток зафіксував домашню перемогу "червоно-білих" 3:2. Довбик відзначився дублем та нарешті перервав "суху" серію без голів за Жирону.

Артем завдяки цим двом м'ячам зрівнявся за кількістю голів із зірковим Джудом Беллінгом із мадридського Реала та Анте Будіміром із Осасуни. В усіх трьох по 16 м'ячів. Боротьба за трофей Пічічі, яким щорічно нагороджують найкращого бомбардира Ла Ліги, набирає обертів.

Дубль Довбика ставить його на вершину списку бомбардирів чемпіонату разом із Беллінгемом і Будіміром. Гонка за Пічічі триває!

– підписали відео в Ла Лізі.

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Цікаво! Завдяки цьому дублю Довбик став другим українським футболістом, який забив за сезон понад 15 голів у топ-5 найкращих євопейських ліг. До цього таке результативне досягнення вдалось встановлювати лише Андрію Шевченку. Довбик у 33-х зіграних матчах цього сезону забив вже 17 голів та віддав 7 асистів.

До слова, у матчі проти Атлетіко Мадрид Артем спробує покращити свою статистику. Цікавий поєдинок Ла Ліги запланований на 13 квітня. Початок о 15:00 (за київським часом).

Жирона після 30-ти турів замикає трійку лідерів іспанської першості, поступаючись лідеру сезону Реалу 10 очками. Відставання від другої Барселони складає лише 2 пункти. У команди Мічела ж в активі 65 балів.