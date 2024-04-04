Тем временем в испанской Ла Лиге продолжают смаковать дубль украинца в ворота Бетиса, который он оформил в предыдущем туре первенства. Первый гол Довбик забил с пенальти, выведя в середине первого тайма Жирону вперед 1:0.

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В Испании смакуют дубль Довбика в ворота Бетиса

А уже на 65-й минуте Артем воспользовался передачей Порту и во второй раз в поединке вывел Жирону в лидеры матча 2:1. Ведь еще до перерыва Бетис сравнял цифры на табло после результативного удара Виллиана Жозе.

Были в этом поединке еще два гола, а финальный свисток зафиксировал домашнюю победу "красно-белых" 3:2. Довбик отметился дублем и наконец прервал "сухую" серию без голов за Жирону.

Артем благодаря этим двум мячам сравнялся по количеству голов со звездным Джудом Беллингом из мадридского Реала и Анте Будимиром из Осасуны. У всех трех по 16 мячей. Борьба за трофей Пичичи, которым ежегодно награждают лучшего бомбардира Ла Лиги, набирает обороты.

Дубль Довбыка ставит его на вершину списка бомбардиров чемпионата вместе с Беллингемом и Будимиром. Гонка за Пичичи продолжается!

– подписали видео в Ла Лиге.

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Интересно! Благодаря этому дублю Довбик стал вторым украинским футболистом, который забил за сезон более 15 голов в топ-5 лучших евопейских лиг. До этого такое результативное достижение удалось устанавливать только Андрею Шевченко. Довбик в 33-х сыгранных матчах этого сезона забил уже 17 голов и отдал 7 ассистов.

К слову, в матче против Атлетико Мадрид Артем попытается улучшить свою статистику. Интересный поединок Ла Лиги запланирован на 13 апреля. Начало в 15:00 (по киевскому времени).

Жирона после 30-ти туров замыкает тройку лидеров испанского первенства, уступая лидеру сезона Реалу 10 очками. Отставание от второй Барселоны составляет лишь 2 пункта. У команды Мичела же в активе 65 баллов.