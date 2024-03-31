Жирона – Бетіс 3:2

Голи: Довбик, 36 (пенальті), 65, Стуані, 90+2 – Жозе, 45+4, 76

Артем Довбик не забивав за Жирону вісім поєдинків. Безгольова серія українського форварда перервалася у матчі з Бетісом, пише 24 Канал.

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Гольова феєрія Довбика допомогла Жироні

Першу нагоду відзначитися Довбик отримав зі стандарту. Жирона заробила пенальті у штрафному майданчику Бетіса. Українець чітко виконав вирок судді, відправивши м'яч у сітку воріт суперника.

Відео першого голу Довбика

Бетіс відігрався у компенсовані хвилини першого тайму. Вілліан Жозе скористався грубою помилкою захисника Жирони та вгатив м'яч у сітку воріт. 1:1 – за такого рахунку команди пішли на перерву.

В середині другого тайму футболісти Жирони розіграли блискучу комбінацію, на вістрі якої опинився Довбик. Удар бомбардира був з розряду тих, що не беруться.

Відео другого голу Довбика

Однак радість Жирони була недовгою. Черговим провалом захисників господарів поля скористався Жозе, який теж оформив дубль.

Та все ж це був день Жирони. На другій компенсованій хвилині Стуані поставив переможну крапку в матчі.

3:2 – Жирона набирає важливі три очки, а Довбик довів лік забитим голам у чемпіонаті до 16-ти.

Відеоогляд матчу Жирона – Бетіс