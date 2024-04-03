26-річний форвард із пенальті відкрив рахунок у домашній грі. Однак до перерви гості зрівняли цифри на табло 1:1. У другому таймі Довбик вдруге вивів Жирону уперед 2:1.

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Оригінально відзначили рекорд Довбика

До фінального свистка команди обмінялись голами, а суддя зафіксував перемогу "червоно-білих" 3:2.

Поїздка у збірну України пішла на користь Довбику та повернула Артему впевненість у власних силах. Відзначимо, що саме нападник Жирони приніс перемогу "синьо-жовтим" у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024 над Боснією і Герцеговиною (1:2).

До цього Довбик 7 поспіль матчів ніяк не міг відзначитись голом у футболці Жирони.

Після дублю у ворота Бетіса Довбик знову очолив бомбардирські перегони поточного сезону-2023/2024 Ла Ліги.

Також Артем вже записав себе в історію іспанського клубу. Українець став лише другим футболістом в історії Жирони, який забив більше 15 голів в одному сезоні. Раніше таке результативне досягнення вдавалось лише прямому конкуренту Довбика – Крістіану Стуані (найбільше за сезон забив 21 м'яч).

Окрім цього Жирона оригінально висвітлила український футбольний рекорд Довбика. Артем став лише другим українцем, який забив понад 15 голів у рамках виступів у топ-5 ліг Європи. До цього це досягнення підкорилось нинішньому президенту УАФ Андрію Шевченку.

Песслужба іспанського клубу створила круту світлину, на якій зображений Довбик в обіймах Шевченка.



Довбик підкорив рекорд Шевченка в Європі / Фото Жирони

Відзначимо, що у цьому сезоні Довбик оформив 17 голів та 7 асистів у 33-х зіграних поєдинках.

До слова. Вже 13 квітня Артем може продовжити забивати за Жирону. Команда Мічела зіграє на виїзді проти мадридського Атлетіко. Напередодні цього поєдинку клуб Довбика та Віктора Циганкова замикає трійку лідерів Ла Ліги – 35 балів. Відставання від другої Барселони складає лише 2 очки. А от до лідера Реала – вже рівно 10 пунктів.