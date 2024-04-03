26-річний форвард із пенальті відкрив рахунок у домашній грі. Однак до перерви гості зрівняли цифри на табло 1:1. У другому таймі Довбик вдруге вивів Жирону уперед 2:1.
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Оригінально відзначили рекорд Довбика
До фінального свистка команди обмінялись голами, а суддя зафіксував перемогу "червоно-білих" 3:2.
Поїздка у збірну України пішла на користь Довбику та повернула Артему впевненість у власних силах. Відзначимо, що саме нападник Жирони приніс перемогу "синьо-жовтим" у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024 над Боснією і Герцеговиною (1:2).
До цього Довбик 7 поспіль матчів ніяк не міг відзначитись голом у футболці Жирони.
Після дублю у ворота Бетіса Довбик знову очолив бомбардирські перегони поточного сезону-2023/2024 Ла Ліги.
Також Артем вже записав себе в історію іспанського клубу. Українець став лише другим футболістом в історії Жирони, який забив більше 15 голів в одному сезоні. Раніше таке результативне досягнення вдавалось лише прямому конкуренту Довбика – Крістіану Стуані (найбільше за сезон забив 21 м'яч).
Окрім цього Жирона оригінально висвітлила український футбольний рекорд Довбика. Артем став лише другим українцем, який забив понад 15 голів у рамках виступів у топ-5 ліг Європи. До цього це досягнення підкорилось нинішньому президенту УАФ Андрію Шевченку.
Песслужба іспанського клубу створила круту світлину, на якій зображений Довбик в обіймах Шевченка.
Довбик підкорив рекорд Шевченка в Європі / Фото Жирони
Відзначимо, що у цьому сезоні Довбик оформив 17 голів та 7 асистів у 33-х зіграних поєдинках.