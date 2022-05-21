Козловський наголосив, що його клуб готовий грати у нових реаліях. Він вважає, що футбол повинен існувати в країні за будь-яких умов.

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Я – прихильник того, щоб чемпіонат відбувся в Україні, в західній Україні там. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб чемпіонат відбувся тут для наших людей. Ми – футбольний клуб – готові грати під бомбардуваннями та повітряними тривогами. Це те, що потрібно людям, люди цього чекають. Я не бачу в цьому чогось крамольного. Це теж наш спортивний фронт – для підняття духу, щоб показати, що українці незламні. Навіть під час війни ми можемо боротися за ім’я нашої країни,

– сказав Козловський.

Варіант проведення чемпіонату за кордоном

Також президент львівського клубу розглядає ще один варіант проведення нового сезону. Він розповів, що слід робити, якщо в Україні не можливо буде грати у футбол.

"Якщо так станеться, що буде неможливо грати в Україні, я думаю, нам потрібно буде збиратися клубами, вирішувати. Як прийме більшість, на це ми і погодимось. Якщо спитаєте нашу думку, то я пропонуватиму, щоб грати чемпіонат в Польщі, Словаччині, Угорщині. Минай без проблем може грати в Угорщині домашні ігри, ми – в Польщі. Думаю, ми можемо їздити на ігри, повертатись, бути з сім’ями, військовими, народом України.

В Польщі 2 мільйони українців, там наш народ, там наші люди, ми граємо у футбол для них. Я думаю, ми маємо бути там, де українці. В Туреччині – є такі пропозиції, але там і наших людей мало, і для футболістів це важко, і в логістиці. Є свої моменти", – зазначив фахівець.

"Ми просто зобов’язані провести новий чемпіонат"

За словами Козловського, потрібно грати там, де найбільша кількість українців. Він переконаний, що Путін не зможе вплинути на майбутнє українуського футболу.

"Наша точка зору, що потрібно грати тут, де українці. Я думаю, нема такого ворога, злодія, як там його називають на букву "х" (мова про Путіна – 24 канал), щоб зупинити цей процес. Українці – козаки за своїм духом, силою. Вони завжди були бійцюганами. Ми 1000 років захищали свою культуру, ідентичність, і не вірю, що якісь московити можуть зупинити наш дух. Ми просто зобов’язані провести новий чемпіонат. Це наш дух, це наш генокод, в тому числі футбольний генокод", – наголосив президент ФК Рух.

І повірте, думаю, завзяття та інтерес є. Вірю в те, що всі клуби виживуть, битимуться та представлятимуть нашу Неньку. А як воно складеться – побачимо. Переконаний, що буде все гаразд. І думати про інше не хочу,

– додав Козловський.

До слова. Сезон-2021/2022 достроково закінчений. Команди залишились на місцях, які посіли після першого кола. Рух пішов на зимову перерву у статусі одинадцятої команди УПЛ. Львівський клуб мав у своєму активі 18 очок.