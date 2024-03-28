Европейские лиги выходят на завершающую стадию сезона 2023-2024. В чемпионате Испании осталось провести девять туров. И хотя вопрос чемпионства уже почти решен, борьба за путевки в Лигу чемпионов обещает быть горячей, пишет 24 канал.

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Борьба за чемпионство

Первое место сейчас занимает мадридский Реал. Команда Андрея Лунина опережает Барселону аж на 8 очков, что в реалиях чемпионата Испании является достаточно большим гандикапом.

Турнирная таблица Ла Лиги (топ-12):

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Реал 22 6 1 64-20 72 2 Барселона 19 7 3 60-34 64 3 Жирона 19 5 5 59-34 62 4 Атлетик 16 8 5 50-26 56 5 Атлетико 17 4 8 54-34 55 6 Реал Сосьедад 12 10 7 42-31 46 7 Бетис 10 12 7 34-33 42 8 Валенсия 11 7 10 32-32 40 9 Вильярреал 10 8 11 47-51 38 10 Хетафе 9 11 9 37-42 38 11 Лас-Пальмас 10 7 12 29-32 37 12 Осасуна 10 6 13 33-43 36

Справка. Топ-четверка команд выходит напрямую в Лигу чемпионов, пятое место получит путевку в Лигу Европы. Также туда попадет победитель Кубка, а шестое место – в Лигу конференций. Впрочем, если Копа Дель Рей выиграет Атлетик (в финале будет играть с Мальоркой), то шестая команда перейдет в ЛЕ, а в Лигу конференций отправится седьмая команда.

Тем не менее, каталонцы сохраняют надежду навязать "бланкос" борьбу за золото. Если это и реально, то Барсе непременно надо побеждать в очной дуэли 21 апреля. Правда, пройдет она на "Сантьяго Бернабеу", что ощутимо уменьшает шансы подопечных Хави.



Андрей Лунин / Getty Images

Впрочем даже в случае победы отрыв сократится до пяти очков. То есть Барселоне надо и самой брать максимум, и ожидать 2-3 осечки от Реала. А в это не особо верится, ведь команда Анчелотти имеет неплохой календарь. Выезд к Реал Сосьедаду – единственный тяжелый поединок в конце сезона, кроме Эль-Класико.

Календарь Реала и Барселоны:

Тур РЕАЛ БАРСЕЛОНА 30 Атлетик (д) Лас-Пальмас (д) 31 Мальорка (г) Кадис (г) 32 Барселона (д) Реал (г) 33 Реал Сосьедад (г) Валенсия (д) 34 Кадис (д) Жирона (г) 35 Гранада (г) Реал Сосьедад (д) 36 Алавес (д) Альмерия (г) 37 Вильярреал (г) Райо Вальекано (д) 38 Бетис (д) Севилья (г)

Кто попадет в Лигу чемпионов

Куда интереснее должна получиться борьба за 3-4 места, которые дадут право сыграть в Лиге чемпионов. Еще в начале года казалось, что главная сенсация турнира Жирона точно финиширует в топ-четверке.

Однако в последних семи матчах Ла Лиги команда Довбика и Цыганкова выиграла лишь дважды, что отбросило ее на третье место. Зато набрал ход Атлетик, который за этот же период выиграл четыре раза и отобрал очки у Барселоны (0:0).

На руку Жироне может сыграть спад в форме Атлетико, который на данный момент упал на пятое место. Жирона опережает мадридцев на 7 очков и Атлетик – на 6. Что интересно, как раз у команды из Мадрида ожидается самый легкий календарь среди претендентов.

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"Матрасники" уже отыграли все матчи против Реала и Барселоны, а лобовые матчи против Жироны и Атлетика проведут на своем поле. Тяжелыми могут стать выезды к Реал Сосьедаду и Вильярреалу. Кроме того, мадридцы остаются в Лиге чемпионов и имеют хорошие шансы на выход в полуфинал по итогу дуэлей с дортмундской Боруссией.

Конечно же, и кадровый потенциал Атлетико выше оппонентов, хоть к скамейке запасных и есть претензии. В свою очередь, команда из Бильбао тоже имеет неплохой календарь, но подопечных Вальверде ожидают тяжелые выезды. Среди них – в гости к мадридским Реалу, Атлетико и Райо Вальекано. А в следующие выходные команду ожидает финал Кубка против Мальорки.

А вот у Жироны календарь выглядит самым тяжелым. Команда Мичела будет принимать Барселону, поедет в гости к Атлетико и Валенсии. Также непростыми будут игры против Бетиса и Вильярреала. С другой стороны, команда имеет неплохую скамейку запасных, чтобы заменять травмированных.



Виктор Цыганков и Артем Довбик / инстаграм Жироны

А самое главное, что именно Жирона имеет существенный гандикап над прямыми оппонентами. Хочется верить, что февральско-мартовский спад каталонцев был ситуативным и команда соберется, чтобы впервые в истории сыграть в Лиге чемпионов.

Календарь претендентов на топ-4:

Тур ЖИРОНА АТЛЕТИК АТЛЕТИКО 30 Бетис (д) Реал (г) Вильярреал (г) 31 Атлетико (г) Вильярреал (д) Жирона (д) 32 Кадис (д) Гранада (д) Алавес (г) 33 Лас-Пальмас (г) Атлетико (г) Атлетик (д) 34 Барселона (д) Хетафе (г) Мальорка (г) 35 Алавес (г) Осасуна (д) Сельта (д) 36 Вильярреал (д) Сельта (г) Хетафе (г) 37 Валенсия (г) Севилья (д) Осасуна (д) 38 Гранада (д) Райо Вальекано (г) Реал Сосьедад (г)

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Тем не менее, букмекеры не сомневаются, что Жирона удержится в топ-четверке. Выход каталонцев в Лигу чемпионов оценивается всего в 1,05. В дуэли же "атлетических" команд предпочтение отдают мадридцам – 1,42 против 2,80 на клуб из Бильбао.

При этом до сих пор принимаются котировки даже на чемпионство Жироны, но коэффициент там заоблачный – аж 100,00. В свою очередь триумф Реала оценивается в 1,02, а Барселоны – в 12,00.

Станет ли Довбик лучшим бомбардиром?

Кроме того, есть дополнительная мотивация для украинских фанатов поболеть за Артема Довбыка. Форвард ведет борьбу за звание лучшего бомбардира Ла Лиги, имея на своем счету 14 голов, занимая четвертое место. На два гола больше имеет Джуд Беллингем из Реала, на один – Анте Будимир и Борха Майораль:

Джуд Беллингем (Реал) – 16 Анте Будимир (Осасуна) – 15 Борха Майораль (Хетафе) – 15 Артем Довбик (Жирона) – 14 Альваро Мората (Атлетико) – 14 Роберт Левандовский (Барселона) – 13 Александер Серлот (Вильярреал) – 13 Горка Гурусета (Атлетик) – 13 Винисиус Жуниор (Реал) – 12 Уго Дуро (Валенсия) – 12

На руку Артему может сыграть вылет почти до конца сезона Борхи Майораля из-за травмы, а также нетоповый статус Осасуны. Впрочем, позади также поджимают такие монстры как Мората, Левандовский или Винисиус.



Артем Довбик / Getty Images

В конце концов именно форвард Барселоны и считается главным фаворитом на Трофео Пичичи, имея чуть больше шансов, чем Беллингем. А вот Довбика считают третьим претендентом на это звание, на его победу или Мораты можно поставить за 7,00.

Главные претенденты на Трофео Пичичи:

Роберт Левандовский (Барселона) – 3,00

Джуд Беллингем (Реал) – 3,30

Артем Довбик (Жирона) – 7,00

Альваро Мората (Атлетико) – 7,00

Борха Майораль (Хетафе) – 10,00

Анте Будимир (Осасуна) – 15,00

Винисиус Жуниор (Реал) – 20,00

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Роман Яремчук хочет в еврокубки

Коротко стоит упомянуть и о Романе Яремчуке, который стал основным форвардом Валенсии. Его команда неожиданно претендует на попадание в еврокубки. Скорее всего, для этого достаточно будет занять седьмое место. Однако если Кубок выиграет Мальорка, а не Атлетик, то для выхода в еврокубки надо занять шестое место.



Роман Яремчук / Getty Images

Сейчас Валенсия идет восьмой, имея отставание от Бетиса в два балла и от Реал Сосьедада – в шесть. Кроме того, позади "летучих мышей" выстроилась очередь из четырех команд, которые также мечтают о Европе. Календарь у Валенсии неплохой, еще даже есть матч в запасе. Хотя выезды в Барселону и Сосьедад выглядят тяжелыми.

Календарь Валенсии на финише сезона: Мальорка (д), Гранада (г), Осасуна (г), Бетис (д), Барселона (г), Алавес (д), Райо Вальекано (д), Реал Сосьедад (г), Жирона (д), Сельта (г(.