Тепер з'явився інсайд про зацікавленість до Артема Довбика зі сторони німецького РБ Лейпцига. "Червоні бики" стежать за грою українського нападника, який спіймав "гольову засуху" в Іспанії.

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Ще один клуб став у чергу за Довбиком

Футболіст спробує перервати її у березневих матчах збірної України.

Лейпциг вивчає Довбика, у якому бачить потенційну заміну своїм лідерам Лої Опенді та Беньяміну Шешко, яких сватають в інші європейські клуби.

Раніше була інформація про інтерес до українця зі сторони цілого ряду англійських клубів – Челсі, Вест Гема, Арсенала та Ньюкасла. Також Артем потрапив у сферу інтересів мадридського Атлетіко та Реала. Президент останнього Флорентіно Перес особисто стежив за грою Довбика в очній зустрічі Реала проти Жирони.

Відзначимо, що перші згадки про інтерес лондонського Арсенала до Довбика з'явились ще у 2023-му році, але тоді все залишилось на рівні слів.

Натомість у Жироні хочуть зберегти одного зі своїх лідерів. Головний тренер "червоно-білих" Мічел Санчес доволі спокійно реагує на "гольову засуху" Довбика.

Востаннє Довбик забивав ще у січні 2024-го року, коли оформив хет-трик у ворота Севільї (5:1). Після чого Артем більше не відзначався результативними ударами.

У поточному сезоні-2023/2024 у футболці Жирони український форвард провів вже 30 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 7 результатних передач.

Жирона переживає певний спад у виступах. Клуб Довбика та Віктора Циганкова опустилась на 3-тю позицію Ла Ліги, пропустивши повз себе Барселону. Після 29-ти турів у жирондинців 62 бали. До лідера сезону Реала відставання вже рівно у 10 очок, а до другої Барселони – у 2 пункти.