У матчі чвертьфіналу Кубка України між рівненським Вересом та луганською Зорею стався доволі сумнівний епізод. Арбітр не зарахував гол господарів матчу, зафіксувавши офсайд.

У другому таймі за рахунку 1:1 Вересу вдалося відправити м'яч у ворота суперника. Це зробив Шестаков.

Нагадаємо Зоря у напруженій грі здолала Верес і першою вийшла у півфінал Кубка України: відео

Але арбітр не зарахував взяття воріт, зафіксувавши офсайд. Хоча повтор епізоду так і не дав чіткої відповіді, чи перебував у положенні поза грою нападник рівненського клубу.

Відео суперечливого епізоду у матчі Верес – Зоря

Варто додати, що після цього епізоду Зорі вдалося забити вирішальний гол, і у підсумку виграти матч. Відтак вийти у півфінал Кубка України.

Верес же матч догравав у меншості – на 77-й хвилині був вилучений Панасенко.