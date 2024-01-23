Для Жирони ця кубкова гра буде виїзному, а тренерський штаб вже назвав заявку гравців, які матимуть шанс зіграти проти Мальорки. У цей список потрапили двоє українських легіонерів – Артем Довбик та Віктор Циганков.

Цікаво "Голеодори": Ла Ліга присвятила банер Довбику та Циганкову після їх 4 голів у ворота Севільї

Довбик – у заявці Жирони



Заявка Жирона на Кубок Короля проти Мальорки / Фото іспанського клубу

Щоправда, до останнього не було відомо, чи зможе Артем допомогти команді у кубковій грі. Адже у минулому турі Ла Ліги українському форварду солідно дісталось від захисника Севільї Серхіо Рамоса, який шипами влетів у коліно Довбика.

Нагадаємо, що у тій грі Довбик відіграв 73 хвилин та був замінений на Крістіана Стуані. Однак без гольових дій Артем із поля не пішов. Лише 6 хвилин знадобилось українцю, аби оформити хет-трик ще у першому таймі. Відзначимо, що той поєдинок закінчився розгромною звитягою Жирони 5:1. Четвертий гол команди забив Циганков.

За усіма гарними футбольними традиціями авторів хет-трику, Довбик забрав один із м'ячів, які використовувались у поєдинку, собі на пам'ять. Але у відео, яке виклала пресслужба Жирони, було видно, що до коліна Довбика прив'язали лід через удар від суперника.

На щастя, із Артемом все добре. І він зможе допомогти команді пробитись до півфіналу Кубка Короля, з якого вже вилетів мадридський Реал.

Зверніть увагу! Матч 1/4 фіналу Кубка Короля Мальорка – Жирона розпочнеться 24 січня о 20:30 за Києвом.