Для Жироны эта кубковая игра будет выездной, а тренерский штаб уже назвал заявку игроков, у которых будет шанс сыграть против Мальорки. В этот список попали два украинских легионера – Артем Довбик и Виктор Цыганков.

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Довбик – в заявке Жироны



Заявка Жирона на Кубок Короля против Мальорки / Фото испанского клуба

Правда, до последнего неизвестно, сможет ли Артем помочь команде в кубковой игре. Ведь в прошлом туре Ла Лиги украинскому форварду солидно досталось от защитника Севильи Серхио Рамоса, шипами влетевшего в колено Довбика.

Напомним, что в той игре Довбик отыграл 73 минуты и был заменен на Кристиана Стуани. Однако без голевых действий Артем с поля не ушел. Только 6 минут понадобилось украинцу, чтобы оформить хет-трик еще в первом тайме. Отметим, что этот поединок закончился разгромной победой Жироны 5:1. Четвертый гол команды забил Цыганков.

По всем красивым футбольным традициям авторов хет-трика, Довбик забрал один из использовавшихся в поединке мячей себе на память. Но в видео, которое выложила пресс-служба Жироны, было видно, что к колену Довбика привязали лед из-за удара от соперника.

К счастью, с Артемом все хорошо. И он сможет помочь команде пробиться в полуфинал Кубка Короля, из которого уже вылетел мадридский Реал.

Обратите внимание! Матч 1/4 финала Кубка Короля Мальорка – Жирона начнется 24 января в 20:30 по Киеву.