Ліверпуль – Вільярреал 2:0
Голи: Мане, 56 – Еступіньян, 53 (авт.)
- На шляху до півфіналу Ліверпуль виніс із Ліги чемпіонів португальську Бенфіку. Команда Юргена Клоппа переграла "орлів" за підсумками двох матчів із рахунком 6:4.
- Вільярреал несподівано вибив із престижного турніру Баварію. Вдома "жовта субмарина" здобула мінімальну перемогу, а вже на виїзді вигризла мирову (1:1). За результатом двох поєдинків – 1:2 на користь іспанського клубу, повідомляє 24 канал.
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Матч розпочався із контролю м'яча від Ліверпуля. Гостро було після подачі з кутового, але Мане після скидання від Конате не зміг вдало надіслати м'яч у ворота Вільярреала – ще один кутовий.
Мане відгукнувся на передачу з флангу від Салаха, але класно підставити голову сенегалець не зумів.
Салах та Мане змарнували одразу декілька моментів. Вільярреал взагалі нічого не створив біля воріт Аліссона, який у першому таймі був без роботи.
Хендерсон в один дотик прострілював після передачі з іншого флангу. М'яч змінив напрямок польоту та летів у нижній кут воріт. Лише стійка врятувала володіння Рульї.
Ліверпуль – Вільярреал: Фото з твітера Ліги чемпіонів
Ліверпуль повністю контролював гру, але забити ніяк не міг. Не вистачало останнього результативного пострілу.
Наприкінці першого тайму Тьяго зарядив свою гармату, поціливши у хрестовину воріт "жовтої субмарини" з дальньої відстані. Фанати "мерсісайдців" схопились за голову.
На перерву команди пішли за нульового рахунку, який був більш комфортним для Вільярреала.
Шалена 3-хвилинка Ліверпуля
Друга 45-хвилинка могла розпочатись з автогола. Захисник Вільярреала головою зрикошетив м'яч після подачі від Салаха. Рульї впорався з епізодом, забравши м'яч до рук.
Фабінью відзначився голом, але його одноклубник ван Дейк у цьому моментів був в офсайді. Тому суддя скасував взяття воріт.
На 53-й хвилині Ліверпуль розмочив нулі на табло. Суперник допоміг "мерсісайдцям" забити. Хендерсон із флангу прострілював у воротарський майданчик. М'яч від ноги Еступіньяна змінив напрямок польоту та попрямував у ворота "жовтої субмарини". Рульї намагався дістати м'яч з-під поперечини, але не врятував володіння від пропущеного голу – 1:0.
Відео курйозного автогола
Вже через три хвилини господарі забили вдруге. Салах класно розрізав оборону іспанців, Мане витримав лінію офсайду та проштовхнув м'яч у сітку воріт суперника – 2:0.
Відео голу Мане
Ван Дейк добряче приклався до м'яча. З неймовірної сили пострілом впорався Рулья, який відбив перед собою удар. Одразу у цій же атаці міг забити Діас, але його постріл заблокував захисник.
Наприкінці матчу Вільярреал заробив право на штрафний, який виконав дуже невдало.
Ліверпуль здобув комфортну домашню перемогу 2:0 перед вояжем в Іспанію.