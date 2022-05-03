Вільярреал – Ліверпуль 2:3

Голи: Діа, 3, Кокелен, 41 – Фабінью, 62, Діас, 67, Мане, 74

Вилучення: Капу, 86 (Вільярреал)

Перший півфінал між цими командами закінчився комфортною перевагою Ліверпуля. М'яч Мане та автогол Еступіньяна зробив рахунок першої зустрічі – 2:0 на користь англійців, пише 24 канал.

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Вже на 3-й хвилині Вільярреалу вдалось розмочити нулі на табло. Еступіньян віддав навісну передачу у штрафний суперника, адресатом передачі став Капу, який в один дотик скинув під удар Діа. Булає миттєво відкрив рахунок у матчі – 1:0. Початок поєдинку був повністю за господарями.

Відео голу Діа

Кокелен опинився на газоні у штрафному майданчику суперника. Але суддя розвів руками, хоча футболіст "жовтої субмарини" вимагав пенальті.

Ліверпуль блідо провів першу 15-хвилинку. Парехо після добивання відправив м'яч повз ворота. Вже через чотири хвилини знову гостро було біля володінь "мерсисайдців". Але цього разу надійно зіграв захист гостей.

Ло Чельсо вийшов віч-на-віч з Алісссоном, але голкіпер Ліверпуля вчасно вийшов із лінії та кинувся у ноги суперника. Гравці Вільярреала апелювали до арбітра та вимагали 11-метровий. Але суддя дав поборотись футболістам.

На 41-й хвилині Капу отримав класну передачу з глибини поля, накинув у воротарський суперника. Кокелен найкраще зіграв на другому поверсі та головою перевів м'яч у сітку воріт Ліверпуля – 2:0. Аліссон навіть не ворухнувся.

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Саме із таким несподіваним рахунком команди пішли на відпочинок. Інтрига повністю повернулась у гру – рахунок був рівним за двома матчами – 2:2. Підопічні Клоппа розтратили перевагу, яку здобули у першому півфіналі.

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