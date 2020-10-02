Жеребкування Ліги Європи: результати, групи, дати та суперники
У п'ятницю, 2 жовтня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи. Результати – в огляді Спорт24.
На груповому етапі Ліги Європи виступлять 48 команд з 27 країн. Їх розбили на 12 груп.
До теми: Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: результати, групи, дати та суперники
Єдиним представником України в турнірі стала луганська "Зоря". Вона потрапила до групи G, де її суперником будуть португальська "Брага", англійський "Лестер" та грецький АЕК.
Результати жеребкування
Група A
Янг Бойз (Швейцарія)
Клуж (Румунія)
ЦСКА (Софія, Румунія)
Група B
Рапід (Австрія)
Мольде (Норвегія)
Дандолк (Ірландія)
Група C
Славія (Чехія)
Хапоель (Беєр-Шева, Ізраїль)
Ніцца (Франція)
Група D
Стандарт (Бельгія)
Рейнджерс (Шотландія)
Лех (Познань, Польща)
Група E
ПАОК (Греція)
Гранада (Іспанія)
Омонія (Кіпр)
Група F
Реал Сосьєдад (Іспанія)
АЗ Алкмаар (Нідерланди)
Рієка (Хорватія)
Група G
Лестер (Англія)
АЕК (Греція)
Зоря (Україна)
Група H
Спарта (Чехія)
Мілан (Італія)
Лілль (Франція)
Група I
Карабах (Азербайджан)
Маккабі (Тель-Авів, Ізраїль)
Сівваспор (Туреччина)
Група J
Лудогорець (Болгарія)
ЛАСК (Австрія)
Антверпен (Бельгія)
Група K
Динамо (Хорватія)
Фейєноорд (Нідерланди)
Вольфсбергег (Австрія)
Група L
Гент (Бельгія)
Црвена Звезда (Сербія)
Хоффенхайм (Німеччина)
Слован (Чехія)
Повний календар групового етапу стане відомий в п'ятницю ввечері, 2 жовтня, після того як буде враховано розклад матчів всіх команд і інших учасників турніру.
Матчі:
Тур 1: 22 жовтень
Тур 2: 29 жовтень
Тур 3: 5 листопад
Тур 4: 26 листопад
Тур 5: 3 грудень
Тур 6: 10 грудень
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