У п'ятницю, 2 жовтня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи. Результати – в огляді Спорт24.

На груповому етапі Ліги Європи виступлять 48 команд з 27 країн. Їх розбили на 12 груп.

До теми: Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: результати, групи, дати та суперники

Єдиним представником України в турнірі стала луганська "Зоря". Вона потрапила до групи G, де її суперником будуть португальська "Брага", англійський "Лестер" та грецький АЕК.

Результати жеребкування

Група A

Рома (Італія)

Янг Бойз (Швейцарія)

Клуж (Румунія)

ЦСКА (Софія, Румунія)

Група B

Арсенал (Англія)

Рапід (Австрія)

Мольде (Норвегія)

Дандолк (Ірландія)

Група C

Баєр (Німеччина)

Славія (Чехія)

Хапоель (Беєр-Шева, Ізраїль)

Ніцца (Франція)

Група D

Бенфіка (Португалія)

Стандарт (Бельгія)

Рейнджерс (Шотландія)

Лех (Познань, Польща)

Група E

ПСВ (Нідерланди)

ПАОК (Греція)

Гранада (Іспанія)

Омонія (Кіпр)

Група F

Наполі (Італія)

Реал Сосьєдад (Іспанія)

АЗ Алкмаар (Нідерланди)

Рієка (Хорватія)

Група G

Брага (Португалія)

Лестер (Англія)

АЕК (Греція)

Зоря (Україна)

Група H

Селтік (Шотландія)

Спарта (Чехія)

Мілан (Італія)

Лілль (Франція)

Група I

Вільярреал (Іспанія)

Карабах (Азербайджан)

Маккабі (Тель-Авів, Ізраїль)

Сівваспор (Туреччина)

Група J

Тоттенхем (Англія)

Лудогорець (Болгарія)

ЛАСК (Австрія)

Антверпен (Бельгія)

Група K

ЦСКА (Росія)

Динамо (Хорватія)

Фейєноорд (Нідерланди)

Вольфсбергег (Австрія)

Група L

Гент (Бельгія)

Црвена Звезда (Сербія)

Хоффенхайм (Німеччина)

Слован (Чехія)

Повний календар групового етапу стане відомий в п'ятницю ввечері, 2 жовтня, після того як буде враховано розклад матчів всіх команд і інших учасників турніру.

Матчі:

Тур 1: 22 жовтень

Тур 2: 29 жовтень

Тур 3: 5 листопад

Тур 4: 26 листопад

Тур 5: 3 грудень

Тур 6: 10 грудень