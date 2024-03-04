Підсилення для синьо-жовтої збірної: син Шевченка отримав український паспорт

На одного Шевченка із українським паспортом стало більше. Крістіан, син володаря "Золотого м'яча" Андрія Шевченка, отримав українське громадянство.

Процедура зі зміни громадянства тривала менш як два місяці. Новий паспорт дає право 17-річному нападнику виступати за юнацькі збірні України, а згодом, якщо заслужить, то у головній команді країни, як це раніше робив його легендарний батько.

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Обрав виступати за збірну України

Наразі залишилось лише відбути реєстрацію футбольного громадянства у ФІФА.

Раніше була інформація, що Крістіана Шевченка вже чекають у юнацькій збірній України U-19, яку із 20-го лютого 2024-го року очолює Дмитро Михайленко – колишній тренер Дніпра. Міністерство молоді та спорту опублікувало затверджені зміни у складі футбольних збірних України на 2024 рік. У резервному списку команди U-19 знайшлося місце Крістіану.

Ймовірно, що у національній команді Шевченко-молодший дещо змінить позицію, перейшовши із вістря на фланг атаки. Крістіан може зіграти на обох атакувальних флангах.

Попереду у команди Михайленка еліт-раунд, який відбуватиметься із 20-го по 26-те березня. За чотири дні до його початку збірна розпочне свою підготовку до важливих поєдинків. За два тижні до старту раунду стане відомо, чи потрапить Крістіан у заявку "синьо-жовтих".

За інформацією видання, український паспорт отримав півзахисник лісабонської Бенфіки Андре Вакулюк. Ще восени минулого 2023-го року була інформація, що футболістом зацікавились у юнацькій збірній України U-17. Але Вакулюка не викликали у національну команду на матчі еліт-раунду у відборі на чемпіонату Європи.

Що відомо про Крістіана Шевченка