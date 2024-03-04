Матч минулого 18-го туру УПЛ сезону-2023/2024 Верес – Колос відвідали скаути клубів АПЛ та німецької Бундесліги. Представники іноземних клубів спеціально приїхали на поєдинок української першості, аби наживо побачити гру 21-річного воротаря.

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Ще один українець під прицілом європейських клубів

Цікаво, що сам Кирило Фесюн не знав про приїзд скаутів європейських клубів, які приїхали подивитись на його виступ в Україні.

Цей поєдинок Фесюн провів на нуль, а сам матч закінчився "сухою" виїзною перемогою ковалівського клубу 0:2. Голи у складі Колоса забивали Андрій Цуріков та Гітіс Паулаускас. Обидва були забиті за чотири хвилини у кінцівці зустрічі.

До слова. 2 березня Колос мінімально поступився вдома львівському Руху 0:1. Єдиний та переможний гол у рамках 19-го туру УПЛ у ворота Фесюна забив Олексій Сич, якому вдався чудовий удар.

Колос після 18-ти зіграних матчів йде на 8-му місці турнірної таблиці УПЛ-2023/2024, набравши 24 бали.

Що відомо про виступи Кирила Фесюна