Один із синів Андрія Шевченка на ім'я Крістіан починає свій шлях у футболі. 17-річний гравець перейшов в академію Вотфорда, де виступає на позиції форварда.
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Крістіан вже українець?
На початку лютого у ЗМІ з'явилась інформація, що хлопець подав документи на отримання громадянства України, хоча сам проживає у Лондоні та є британцем. В одному із інтерв'ю Шевченко-молодший зізнавався, що відчуває себе частково українцем.
Як виявилось, на Крістіана вже розраховують в українських збірних. Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ щодо змін у складі футбольних збірних України на 2024 рік.
Шевченко потрапив до резервного списку команди U-19. Варто зазначити, що ані хлопець, ані хтось інший не повідомляли про отримання ним громадянства України.
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Більш того, у наказі позначається, що тренером Крістіана буде екснаставник Дніпра-1 Дмитро Михайленко. Проте про його призначення УАФ досі не оголосила, а на офіційному сайті організації головним тренером збірної України U-19 значиться Олег Кузнєцов.
До слова, Андрій Шевченко наприкінці січня отримав нову посаду в Україні. Легенду Динамо та Мілана обрали новим президентом Української асоціації футболу замість Андрія Павелка.
Що відомо про Крістіана Шевченка
- Крістіан є другим сином у сім'ї Андрія Шевченка та Крістен Пазік
- кар'єру у футболі хлопець розпочав в академії Челсі, де батько виступав з 2006 по 2008 роки
- влітку 2023-го Крістіан перебрався до Вотфорда, де став частиною команди U-18
- півтора місяці тому Шевченко-молодший вперше зіграв за молодіжну команду Вотфорда U-21
- його контракт з клубом розрахований до 2025 року
- основна команда Вотфорда виступає у Чемпіоншипі, де посідає 11 місце