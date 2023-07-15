Роналду остерігається прибульців у Саудівську Аравію: португалець здивував пріоритетом на сезон
Джерело:CristianoXtra
Кріштіано Роналду поділився очікуваннями від наступного сезону в Саудівській Аравії. Португалець розставив перед собою пріоритети.
Кріштіано Роналду з обережністю ставиться до футболістів, які прибудуть до азійської першості. Португалець не збирається легковажити.
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Не можна розслаблятися
Скандальний Кріштіану Роналду, який тепер не є єдиною зіркою на цілий чемпіонат Саудівської Аравії, переконаний що тамтешня першість буде розвиватись ще більше завдяки гучним трансферам. Також португалець забув про своє власне его та зазначив, що командні здобутки для нього вкрай важливіші, аніж індивідуальні. Ба більше, зірковий нападник усвідомлює – аби добиватися титулів у Саудівській Аравії потрібно докласти чимало зусиль, зважаючи на концентрацію висококласних футболістів в азійському чемпіонаті.
Важливіше виграти титул, ніж стати кращим бомбардиром. Якби минулого року ви те ж саме запитали б у Таліски, то він також обрав би трофей. Це важливіше. Пів року тому я вже казав, що літа росте та ростиме далі з огляду на те, які гравці сюди приїжджають. Цей чемпіонат буде цікавим. Потрібно добре підготуватися,
– запевнив Роналду.
Варто відзначити, що Саудівська Аравія прекрасно реалізовує свій план, який заключається в тому, аби залучити у тамтешній чемпіонат чим більше зірок світового футболу. Все робиться заради того, аби прикувати уваги до саудівської першості. Зокрема, тепер 4 місцевих колективи можуть похвалитись маститими виконавцями, а саме Аль-Іттіхад (Карім Бензема, Н'Ґоло Канте, Жота), Аль-Хілаль (Каліду Кулібалі, Рубен Невеш, Мусса Марега, Сергій Мілінковіч-Савіч), Аль-Наср (Давід Оспіна, Кріштіану Роналду, Таліска, Марцело Брозовіч) та Аль-Ахлі (Едуар Менді, Роберто Фірміно).
Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії
- Кріштіану Роналду перебрався до Аль-Айна після того, як він дав скандальне інтерв'ю щодо його перебування у Манчестер Юнайтед. Англійський колектив розірвав контракт з Кріштіану, проте жоден європейський колектив не бажав співпрацювати з португальцем. Так Роналду і опинився у Саудівській Аравії, аби взяти паузу у своїй кар'єрі.
- Португалець отримує у Аль-Айні близько 200 мільйонів євро на рік.
- Ходять чутки, що Кріштіану може повернутися у Європу за умови, якщо Ньюкасл вийде до Ліги чемпіонів. Тоді Роналду і зіграє на найвищому рівні у стані "сорок".
- За новий колектив Кріштіану провів 13 матчів, в яких забив 11 голів та віддав 2 асиста.
- Саудівський клуб Аль-Фейха уже встиг висміяти Роналду за його високомірність. Португалець на підвищених тонах говорив у сторону гравців суперника та представників клуба, за що Аль-Фейха і кепкувала з Крішітану.
- Також Роналду могли депортувати з країни. Зірковому португальцю не сподобалося відношення фанатів, які вигукували: "Мессі, Мессі", тому він вирішив продемонструвати непристойний жест, взявшись за свої геніталії. За це Кріштіану міг добряче поплатитись.
- На цьому проблеми Роналду в азійській країні не закінчились. Португальський гравець посварився уже з новим тренерським штабом, а також Кріштіану відштовхнув працівника клубу суперника, який хотів зробити з ним селфі після гри.