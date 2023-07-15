Кріштіано Роналду з обережністю ставиться до футболістів, які прибудуть до азійської першості. Португалець не збирається легковажити.

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Не можна розслаблятися

Скандальний Кріштіану Роналду, який тепер не є єдиною зіркою на цілий чемпіонат Саудівської Аравії, переконаний що тамтешня першість буде розвиватись ще більше завдяки гучним трансферам. Також португалець забув про своє власне его та зазначив, що командні здобутки для нього вкрай важливіші, аніж індивідуальні. Ба більше, зірковий нападник усвідомлює – аби добиватися титулів у Саудівській Аравії потрібно докласти чимало зусиль, зважаючи на концентрацію висококласних футболістів в азійському чемпіонаті.

Важливіше виграти титул, ніж стати кращим бомбардиром. Якби минулого року ви те ж саме запитали б у Таліски, то він також обрав би трофей. Це важливіше. Пів року тому я вже казав, що літа росте та ростиме далі з огляду на те, які гравці сюди приїжджають. Цей чемпіонат буде цікавим. Потрібно добре підготуватися,

– запевнив Роналду.

Варто відзначити, що Саудівська Аравія прекрасно реалізовує свій план, який заключається в тому, аби залучити у тамтешній чемпіонат чим більше зірок світового футболу. Все робиться заради того, аби прикувати уваги до саудівської першості. Зокрема, тепер 4 місцевих колективи можуть похвалитись маститими виконавцями, а саме Аль-Іттіхад (Карім Бензема, Н'Ґоло Канте, Жота), Аль-Хілаль (Каліду Кулібалі, Рубен Невеш, Мусса Марега, Сергій Мілінковіч-Савіч), Аль-Наср (Давід Оспіна, Кріштіану Роналду, Таліска, Марцело Брозовіч) та Аль-Ахлі (Едуар Менді, Роберто Фірміно).

Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії