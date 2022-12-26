Модель Джорджина Родрігес подарувала своєму коханому останню модель розкішного кабріолета Rolls Royce Dawn, який був випущеного лише цього 2022 року. Емоції Роналду не передати. Кріштіану мовчки, але із подивом стояв і дивився на свою новеньку автівку.

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Щедрий подарунок для зіркового футболіста

Відзначимо, що для Роналду це був особливий подарунок. Адже португальський футболіст є справжнім прихильником Rolls Royce і має у своєму автопарку не один автомобіль цієї марки.

Вартість такої автівки стартує від 335 тисяч євро. Джорджина вирішила неабияк потішити свого коханого.

Роналду виклав світлину, коли уся його родина зручно вмостилась у новенькому автомобілі, подякувавши своїй дівчині. Нагадаємо, що Родрігес та Роналду досі неодружені. У ЗМІ літає багато чуток щодо цього приводу. Одна з яких, це те, що мати футболіста не хоче одруження, адже впевнена, що Джорджина живе їз її сином лише заради його статків та грошей.

Наразі пара виховує 5 дітей, двоє з яких від Джорджини, а не сурогатної мами.



Подарунок Джорджини для Роналду / Скриншот із інстаграму футболіста

Згодом Джорджина виклала відео, як зробила подарунок Роналду. Усі інші теж не залишились без подарунків. Родина Кріштіану отримала щедрі презенти, а у дім зіркового футболіста навіть завітав сам Санта.

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Нагадаємо, що доля кар'єри Роналду наразі невідома. ЗМІ активно сватають Кріштіану у Саудівську Аравію, де він зможе солідно заробити. Одним із таких кандидатів на зіркового футболіста є Аль-Наср.