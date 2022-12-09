Фернанду Сантуш закликав дати Кріштіану Роналду спокій. Головний тренер збірної Португалії заперечив інформацію про погрози зі сторони нападника покинути розташування команди посеред ЧС-2022.

До теми Роналду відмовився тренуватись із запасом Португалії після переможного матчу проти Швейцарії

Сантуш: Треба закінчувати обговорення цієї теми

68-річний спеціаліст розповів про розмову з Роналду напередодні матчу 1/8 фіналу Мундіалю проти Швейцарії. Сантуш пояснив Кріштіану, чому той розпочне поєдинок на лаві запасних. Адже зірковому футболісту не сподобалось таке рішення тренерського штабу збірної.

Я думаю, настав час дати Кріштіану спокій. Ніколи він не казав, що хоче поїхати зі збірної, тож треба закінчувати обговорення цієї теми. Перед матчем проти Швейцарії я викликав Роналду на розмову. Звичайно, він не був радий тому, що його не випустять у основі, адже він звик бути гравцем стартового складу. Він запитав: "Ви впевнені, що це хороша ідея?". Ми нормально поговорили, я йому пояснив, чому так вирішив. Була чесна розмова,

– сказав наставник.

Скандали навколо Роналду на ЧС-2022

У ЗМІ було багато чуток про скандальну поведінку Роналду у національній команді. Спершу повідомлялось, що начебто Кріштіану незадоволений роботою головного тренера збірної. Форварду не подобається те, що Сантуш змінює його по ходу матчу, а не дає йому провести на полі увесь поєдинок.

Після інформації про невихід у старті Роналду на матч проти Швейцарії, Кріштіану погрожував покинути розташування збірної посеред ЧС-2022.

Сестра Роналду навіть закликала брата закінчити кар'єру на рівні національної команди.

Португалія миттєво виступила із заявою щодо цієї ситуації, заперечивши такий вчинок футболіста. Тепер цей фейковий факт заперечує ще й головний тренер збірної.

Після матчу проти Швейцарії, який закінчився перемогою португальців 6:1, в інтернеті знову з'явилась інформація про поведінку Роналду. Ніби то Кріштіану відмовився тренуватись із запасом після поєдинку, а пішов у тренажерний зал із основою.

Зверніть увагу! У матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 Португалія зустрінеться з Марокко. Початок зустрічі 10 грудня о 17:00.