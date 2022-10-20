У стартовому складі МЮ знову не знайшлось місця головній зірці команди Кріштіану Роналду. Але забивати знайшлось кому. Голи Фреда та Фернандеша у другому таймі принесли клубу з Манчестера перемогу з рахунком 2:0, пише 24 канал.

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Роналду продовжує конфліктувати

Роналду просидів увесь матч проти Тоттенхема на лаві запасних. Ще до фінального свистка Кріштіану покинув лаву запасних Манчестер Юнайтед та пішов у підтрибунне приміщення.



Роналду пішов у роздягальну ще до закінчення матчу МЮ / Скриншот із трансляції

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг не став коментувати такий вчинок португальського нападника. Наставник розбереться зі своїм футболістом вже 20 жовтня.

Після перемоги МЮ з 19 очками йде на 5-й позиції у турнірній таблиці АПЛ.

До слова. У сезоні-2022/2023 Роналду провів за "червоних дияволів" 12 матчів, у яких відзначився 2 голами та одним асистом.

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