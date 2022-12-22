Начебто Рікарду Регуфе, менеджер Роналду, вже мав розмову з представника саудівського клубу. Він завітав у штаб-квартиру Аль-Насра.

До теми Тайм-аут в Саудівській Аравії: Роналду скоріш за все приєднається до Аль-Наср

Саудити таки переманили зірку футболу

Перемовини наразі складаються позитивно для клубу та самого Роналду. Але це не той клуб, про який раніше мріяв Кріштіану, який хотів продовжити виступи у Лізі чемпіонів.

Схоже, що футболіст обрав на закінчення кар'єри гроші, а не виступи на серйозному рівні. Хоча європейські гранди відмовляються від Роналду, який останнім часом відзначається не на футбольному полі, а поза його межами.

Раніше ЗМІ повідомляли про 7-річний контракт для Кріштіану, який був би розрахований до 2030 року. Роналду повинен отримувати у новій команді 200 мільйонів євро за сезон.

Новому клубу зірка збірної Португалії та футболу дістанеться абсолютно безкоштовно. Адже Манчестер Юнайтед за обопільною згодою попрощався з нападником. Тому Роналду перебуває у статусі вільного агента.

У сезоні-2022/2023 загалом (у клубі та збірній) провів 26 матчів, у яких забив 6 голів та зробив 4 асисти.

Останнім клубом став МЮ, у якому він опинився за свою кар'єру вдруге.

Можливо, новий клуб Роналду грає у Про-лізі Саудівської Аравії. 21 грудня Аль-Наср здобув впевнену домашню перемогу над Аль-Адальхом 2:0.

Аль-Наср після 9 зіграних матчів наразі лідирує у турнірній таблиці, набравши вже 22 очки.