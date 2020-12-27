Кріштіану Роналду став найкращим футболістом XXI століття
В Об'єднаних Арабських Еміратах відбулася церемонія вручення премій за версією Globe Soccer Awards. У номінації "Найкращий гравець століття" переміг нападник туринського "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду.
Роналду назвали найкращим гравцем XXI століття: що відомо
Інформація про те, що Роналду визнали найкращим у період з 2001 по 2020 роки, з'явилася на офіційній сторінці Globe Soccer Awards у твіттері. Також організатори опублікували відповідні фото та відео.
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Зауважимо, що конкурентами португальця були аргентинець Ліонель Мессі ("Барселона"), єгиптянин Мохамед Салах ("Ліверпуль") і бразилець Роналдіньо (колишній гравець "Барселони" та "Мілана").
Дивіться відео, як Роналду вручали нагороду найкращого гравця XXI століття
Найкращим гравцем 2020-го року назвали польського форвард мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовскі.
Поляка Роберта Левандовскі назвали найкращим гравцем 2020 року / Фото взято з твіттер-акаунту Globe Soccer Awards
Додамо, що Globe Soccer Awards – щорічно організовують Європейська асоціація клубів (ECA) та Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA).
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Коротко про Кріштіану Роналду
- Футболісту – 35 років. Упродовж своєї дорослої професійної кар'єри він пограв лише за 4 команди –"Бенфіку", "Манчестер Юнайтед", мадридський "Реал" і тепер за "Ювентус".
- Зі збірною Португалії Роналду вигравав чемпіонат Європи та Лігу націй. А клубному рівні п'ять разів перемагав в Лізі чемпіонів, тричі ставав чемпіоном Англії, по два рази – Іспанії та Італії.
- В його активі - безліч особистих рекордів, зокрема він є найкращим бомбардиром у історії чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів і збірної Португалії.
- Також Кріштіану п'ять разів ставав володарем "Золотого м'яча".
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