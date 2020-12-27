В Об'єднаних Арабських Еміратах відбулася церемонія вручення премій за версією Globe Soccer Awards. У номінації "Найкращий гравець століття" переміг нападник туринського "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Роналду назвали найкращим гравцем XXI століття: що відомо

Інформація про те, що Роналду визнали найкращим у період з 2001 по 2020 роки, з'явилася на офіційній сторінці Globe Soccer Awards у твіттері. Також організатори опублікували відповідні фото та відео.

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Зауважимо, що конкурентами португальця були аргентинець Ліонель Мессі ("Барселона"), єгиптянин Мохамед Салах ("Ліверпуль") і бразилець Роналдіньо (колишній гравець "Барселони" та "Мілана").

Дивіться відео, як Роналду вручали нагороду найкращого гравця XXI століття

#Video | El futbolista portugués @Cristiano Ronaldo es reconocido como el mejor jugador del siglo XXI en los 'Globe Soccer Awards', edición especial que se llevó a cabo este domingo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.#RedMásNoticias #Deportes [Video: @Globe_Soccer] pic.twitter.com/ePKKDn95MF — red+ noticias (@RedMasNoticias) December 27, 2020

Найкращим гравцем 2020-го року назвали польського форвард мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовскі.



Поляка Роберта Левандовскі назвали найкращим гравцем 2020 року / Фото взято з твіттер-акаунту Globe Soccer Awards

Додамо, що Globe Soccer Awards – щорічно організовують Європейська асоціація клубів (ECA) та Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA).

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