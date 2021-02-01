Футболіст з Уганди побив вражаючий рекорд Роналду: фото
У матчі 26 туру чемпіонату Шотландії між Росс Каунті і Мазервелл було побито відразу два неймовірних рекорда португальської зірки футболу Кріштіану Роналду.
Джерело: twitter.com/MotherwellFC
Рекорд у висоту
У грудні 2019 року Роналду забив гол у ворота Сампдорії. У тій атаці португалець здійснив стрибок, щоб дістати м'яч. Форвард Ювентуса відірвався від газону на 71 сантиметр, а в цілому Кріштіану пробив з висоти 2 метри і 56 сантиметрів.
Дивіться також: Барселона завдяки Мессі взяла реванш у Атлетіка за поразку у Суперкубку Іспанії: відео
Днями рекорд Роналду побили. Зробив це захисник Мазервела Бевіс Мугабі. Уродженець Уганди забив переможний м'яч у ворота Росс Каунті з висоти 2 метри і 62 сантиметри, тим самим випередивши португальця. Висота самого стрибка склала 75 см.
Списати це досягнення виключно на антропометрію не вдасться. Мугабі вищий за Роналду лише на 4 сантиметри.
Поділитися новиною