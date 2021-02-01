У матчі 26 туру чемпіонату Шотландії між Росс Каунті і Мазервелл було побито відразу два неймовірних рекорда португальської зірки футболу Кріштіану Роналду.

Джерело: twitter.com/MotherwellFC

Рекорд у висоту

У грудні 2019 року Роналду забив гол у ворота Сампдорії. У тій атаці португалець здійснив стрибок, щоб дістати м'яч. Форвард Ювентуса відірвався від газону на 71 сантиметр, а в цілому Кріштіану пробив з висоти 2 метри і 56 сантиметрів.

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Днями рекорд Роналду побили. Зробив це захисник Мазервела Бевіс Мугабі. Уродженець Уганди забив переможний м'яч у ворота Росс Каунті з висоти 2 метри і 62 сантиметри, тим самим випередивши португальця. Висота самого стрибка склала 75 см.

Списати це досягнення виключно на антропометрію не вдасться. Мугабі вищий за Роналду лише на 4 сантиметри.