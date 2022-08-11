Це буде пекло, яке треба пройти, – промоутер Усика про бій з Джошуа

Незабаром відбудеться довгоочікуваний реванш Усик – Джошуа. Напередодні бою ми поспілкувалися з промоутером українського боксера Олександром Красюком.

Красюк: Джошуа вже знає, що таке бути в ринзі з Усиком

В ексклюзивній розмові для сайту 24 каналу промоутер Олександр Красюк поділився думками щодо пристоличного тиску на українського боксера, оскільки вболівальники очікують на важливу перемогу Олександра.

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"Розділимо це на декілька складових. Перше – проаналізуємо поєдинок зі спортивної складової. Джошуа вже знає, що таке бути в ринзі з Усиком. Він вже на власному досвіді це відчув. Тому впевненості у нього буде більше.

Джошуа зробив роботу над помилками: змінив тренера, змінив формат підготовки. Ми не знаємо, як це вплине на результат і хід поєдинку, але ми точно знаємо, що це відбулося. Тому поєдинок Усик – Джошуа 2 точно не буде таким, як перший бій", – сказав промоутер.

Красюк назвав другу зустріч Усика та Джошуа "пеклом, яке треба пройти".

Ми розуміємо, що Джошуа має застосовувати свої сильні сторони. Його сильні сторони – це маса, сила, пресинг. Ми розуміємо, що 12 раундів йому буде важко конкурувати з Усиком у високому темпі. Тому він намагатиметься вкласти максимум зусиль у першій половині бою. Зі спортивної точки зору, моє власне відчуття, це буде пекло, яке треба пройти,

– наголосив фахівець.

Усик – Джошуа: головне про бій

Усик та Джошуа зустрінуться на ринзі 20 серпня в місті Джидда (Саудівська Аравія). Для боксерів це вже буде другий поєдинок. Перший бій у вересні 2021 року в Лондоні закінчився перемогою українця, який і здобув три чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF.

Усик зробив подарунок для своїх земляків, бій за його участі покажуть в Україні безплатно. Річ у тім, що Олександр викупив за власні кошти права на трансляцію поєдинку.

Нещодавно з'явилося ефектне промо до реваншу Усик – Джошуа. У відео показано яскраві фрагменти тренувального процесу боксерів, а також увійшов невеличкий момент із першого поєдинку між українцем та британцем.