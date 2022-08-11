Красюк: Джошуа уже знает, что такое быть в ринге с Усиком

В эксклюзивном разговоре для сайта 24 канала промоутер Александр Красюк поделился мнениями относительно пристоличного давления на украинского боксера, поскольку болельщики ожидают важную победу Александра.

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"Разделим это на несколько составляющих. Первое – проанализируем поединок по спортивной составляющей. Джошуа уже знает, что такое быть в ринге с Усиком. Он уже на собственном опыте это почувствовал. Поэтому уверенности у него будет больше.

Джошуа сделал работу над ошибками: сменил тренера, сменил формат подготовки. Мы не знаем, как это повлияет на результат и ход поединка, но точно знаем, что это произошло. Поэтому поединок Усик – Джошуа 2 точно не будет таким, как первое сражение", – сказал промоутер.

Красюк назвал вторую встречу Усика и Джошуа "адом, который нужно пройти".

Мы понимаем, что Джошуа должна использовать свои сильные стороны. Его сильные стороны – это масса, сила, прессинг. Мы понимаем, что 12 раундов ему будет сложно конкурировать с Усиком в высоком темпе. Поэтому он постарается приложить максимум усилий в первой половине боя. Со спортивной точки зрения, мое собственное ощущение, это будет ад, который нужно пройти,

– подчеркнул специалист.

Кстати говоря. Полный разговор с Александром Красюком, промоутером Усиком, читайте по ссылке.

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