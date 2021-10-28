"Ти надихаєш мільйони"

Першим на вчинок австралійського півзахисника відреагував Ювентус.

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"Пишаємося тобою, Джош", – написав італійський клуб.

Пізніше Кавалло підтримали інші клуби.

Дякую, Джошуа Кавалло, за силу та хоробрість. Ти надихаєш мільйони. Кожен заслуговує на право бути самим собою. Сьогодні світ футболу став кращим завдяки тобі,

– написав лондонський Арсенал.

"Дякуємо, Джошуа, за цей великий крок вперед. Твоя мужність сприяє нормалізації різноманітності у світі спорту", – йдеться у публікації Барселони.