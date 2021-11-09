Абраменко: Страждають лише люди – що з нашого боку, що з їхнього

33-річний спортсмен сказав, що йому неоднозначно те, що Росія – агресор, який захопив Крим та розв'язав війну на сході України.

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Ні, неоднозначно. Не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, – а чи правда це? Точніше не так. Мені здається, що все це сплановано,

– зазначив Абраменко.

Спортсмен додав, що у війні на сході України зацікавлені декілька сторін.

"Так. І не лише з нашого чи з їхнього боку. Є ще третя, четверта сторона, які у цьому зацікавлені", – сказав Абраменко.

Водночас Олександр не зміг відповісти на запитання, кого він має на увазі під "зацікавленими сторонами".

"Я не знаю. Хто там що вигадав. Я ж не в тих колах спілкуюсь. Може, я помиляюся, але мені так здається. У будь-якому разі страждають лише люди – що з нашого боку, що з їхнього", – заявив фристайліст.

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Абраменко: Коли показують, що коїться в АТО, мене злість бере

Олімпійський чемпіон зазначив, що його дружина, яка має російське громадянство, також неоднозначно ставиться до ситуації. Абраменко заявив, що все сприймає скептично.

Я все скептично сприймаю. Не знаю, кому вірити. Зрозуміло, коли показують, що коїться в АТО, мене злість бере. Але я адекватна людина. Якщо мене у дворі покусає один собака, я ж не буду потім усіх відстрілювати. Я не дуже цікавлюся цією ситуацією. Восьмий рік уже не можуть розв'язати питання. Не розумію, що відбувається,

– сказав Олександр.

На завершення Абраменко заявив, що не розуміє, чому війна не припиняється.

"Згоден, що були і триваліші війни. Але для мене, в принципі, незрозуміло, як можна воювати. Як можна не домовитися про щось? Тим паче із сусідами. Через це складно оцінювати все це, адже я не знаю суті, правди. Я нічого не знаю, тому відповідати важко", – резюмував фристайліст.

Олександр Абраменко, окрім перемоги на Олімпіади у 2018 році, здобув "срібло" чемпіонату світу 2019 року. На Олімпійських іграх у Сочі спортсмен посів 6 місце.