Неоднозначні висловлювання

Олександр Абраченко дав інтерв'ю виданню Tribuna.com. Одне з питань стосувалося російської військової агресії щодо України.

Детальніше Все це сплановано, – олімпійський чемпіон Абраменко не вважає Росію однозначним агресором

Після того, як висловлювання Абраменка в цьому інтерв'ю стали резонансними (варто відзначити, що Абраменко офіційно є працівником Збройних Сил України).

"Був здивований, коли побачив цю статтю в інтернеті. Тому що деякі моменти були перекручені, виставлені не так, як я вважаю", – переконує спортсмен.

За його словами, він прекрасно розуміє, що відбувається на сході України.

"Звісно розумію, що йде агресія зі сторони Росії проти наших територій, які захищають наші воїни. Там висвітлили так, нібито я не розумію, що відбувається", – переконує Абраменко.

Водночас Українець Абраменко заявив, що не відмовиться від фото з росіянином на п'єдесталі Олімпіади

Він також підтримав українських військових.

"Від свого імені хочу подякувати всім військовослужбовцям, які перебувають на сході України та захищають нашу територію. Хочу побажати їм сили духу, терпіння, та бажаю всім повернутися додому живими", – побажав Абраменко