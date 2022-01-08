Коваленко вилікувався від COVID-19: українець спробує засмутити Шевченка
8 січня 2022 , 08:35Читать новость на русском
Джерело:сайт Спеції
Віктор Коваленко отримав негативний тест на коронавірус. Вже 7 січня півзахисник тренувався у загальній групі Спеції.
Повернувся у загальну групу
25-річний атакувальний півзахисник готовий знову виходити на поле у футболці Спеції. Віктор Коваленко може зіграти в українському протистоянні у Серії А.
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Матч проти Дженоа, якою керує Андрій Шевченко, відбудеться 9 січня. Підопічні Тьяго Мотти зіграють на виїзді.
Також у наступній зустрічі Спеції зможуть допомогти Рей Манай, Петко Хрістов та М'Бала Нзола. Усі футболісти отримали негативні тести на коронавірус.
Напередодні цієї гри Спеція йде на 17-й позиції в італійській першості. Команда Коваленка має у своєму доробку 16 очок.
Сезон-2021/2022 для Коваленка
- Віктор вслід за Андрієм Шевченком захворів на COVID-19. Український наставник вже повернувся до роботи та керував Дженоа у грі проти Сассуоло (1:1).
- Півзахисник пропустив поки що лише один матч "орлят" – проти Верони, у якому Спеція зазнала поразки з рахунком 1:2.
- У сезоні-2021/2022 Коваленко відіграв за італійський клуб 13 поєдинків, у яких забив один гол та зробив два асисти.