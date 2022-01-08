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25-летний атакующий полузащитник готов снова выходить на поле в футболке. Виктор Коваленко может сыграть в украинском противостоянии в Серии А.

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Матч против Дженоа, которой руководит Андрей Шевченко, состоится 9 января. Подопечные Тьяго Мотты сыграют на выезде.

Также в следующей встрече Специи смогут помочь Рей Манай, Петко Христов и М'Бала Нзола. Все футболисты получили отрицательные тесты на коронавирус.

Накануне этой игры Специя идет на 17-й позиции в итальянском первенстве. Команда Коваленко имеет в своем активе 16 очков.

Сезон 2021/2022 для Коваленко