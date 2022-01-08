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25-річний атакувальний півзахисник готовий знову виходити на поле у футболці Спеції. Віктор Коваленко може зіграти в українському протистоянні у Серії А.

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Матч проти Дженоа, якою керує Андрій Шевченко, відбудеться 9 січня. Підопічні Тьяго Мотти зіграють на виїзді.

Також у наступній зустрічі Спеції зможуть допомогти Рей Манай, Петко Хрістов та М'Бала Нзола. Усі футболісти отримали негативні тести на коронавірус.

Напередодні цієї гри Спеція йде на 17-й позиції в італійській першості. Команда Коваленка має у своєму доробку 16 очок.

Сезон-2021/2022 для Коваленка