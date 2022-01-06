Сассуоло – Дженоа 1:1

Голи: Берарді, 55 – Дестро, 7

Шевченко менше ніж за добу до матчу отримав негативний тест на коронавірус. Під час його відсутності тренувальним процесом керував його асистент Мауро Тассотті.

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Вже на сьомій хвилині матчу підопічні Шевченка зуміли відкрити рахунок. Це було вперше, як українець очолив команду.

Маттіа Дестро відзначився голом у протистоянні. Капітан забив шикарним ударом п'ятою.

Проте у другому таймі команді не вдалося втримати перевагу. На 55-й хвилині господарі поля зрівняли рахунок. Саме Доменіко Берарді відновив рівновагу.

На цьому і закінчилися гольові моменти у матчі, тож поєдинок завершився за рахунку 1:1.

Таким чином Дженоа вдалося втримати нічию та вдруге поспіль набрати очки. Команда Шевченка залишилася в зоні вильоту – 12 балів і передостаннє місце.

Відеоогляд матчу

Шевченко провів на чолі Дженоа вже 9-й матч. Єдину перемогу він здобув у Кубку Італії над Салернітаною. Тоді "грифони" обіграли своїх суперників з рахунком 1:0.

У Серії А українець провів 8 ігор, із них 5 завершились поразкою і 3 – унічию.